Bakan Bak'tan Fenerbahçe Medicana'ya Tebrik: 2025 AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan resmi kutlama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Medicana için tebrik mesajı yayımladı.

Mesajında Bakan Bak, finalin oynandığı Ankara Spor Salonu'na atıfta bulunarak hem şampiyonluğun önemini vurguladı hem de rakip takım VakıfBank'ı performansı dolayısıyla kutladı.

"Ankara Spor Salonu'nda oynanan 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında rakibi VakıfBank'ı mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Medicana'yı tebrik ediyorum. Kupa maçında mücadele eden VakıfBank'ı da performansından dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze Türk voleyboluna kattıkları değer için teşekkür ediyor, yeni sezonda başarılar diliyorum."

Bakanın mesajı, kulüplerin Türk voleyboluna sağladığı katkıyı öne çıkardı.