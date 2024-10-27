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Bakan Bak'tan TUSAŞ ve Savunma Sanayii Üzerine Önemli Açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınayarak, Türkiye'nin savunma sanayindeki ilerlemelerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 18:03
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 18:03
Bakan Bak'tan TUSAŞ ve Savunma Sanayii Üzerine Önemli Açıklamalar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Edirne 8. Olağan Merkez İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını kınayarak Türkiye'nin kararlılığına dikkat çekti.

“Bizi durdurmak istiyorlar ama durduramayacaklar. Bayrağı indiremeyecekler, bu millete diz çöktüremeyecekler. Daha çok üreteceğiz ve büyük Türkiye için birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Savunma Sanayinde Dışa Bağımlılık Azalıyor

Bakan Bak, Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığın %85 seviyesinden %15'lere düştüğünü vurgulayarak, “Biz kendi savunma sanayi ürünlerimizi üretiyor ve ihraç ediyoruz. İstanbul’daki savunma fuarında 6,5 milyar dolarlık ihraç sözleşmesi imzalandı.” şeklinde konuştu.

Teknoloji ve İnovasyon Alanındaki Gelişmeler

Türkiye'nin İHA ve SİHA üretiminde dünyada ilk üçte yer aldığını belirten Bakan Bak, Türk mühendislerin başarılarına da değindi.

“Kendi mühendislerimiz vatanına ve ülkesine bağlı şekilde çalışıyor. O yüzden Türkiye, bu coğrafyada daha çok çalışmaya ve üretmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Eğitim ve Gençlik Yatırımları

Bakan Bak, gençlik merkezleri, yeniden yapılan yurtlar ve stadyumlarla gençlere hizmet etmeye devam ettiklerini dile getirerek, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımın göstereceği başarıyı önemsediğini belirtti.

“Yurt kapasitemizi 1 milyona çıkarmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu an 980 bin kapasiteli yurtlarımız mevcut ve öğrencilerin %96'sını yerleştirdik.” diye ekledi.

Kongrenin Sonuçları

Kongre sonunda mevcut başkan Engin Makak'ın tek aday olarak yer aldığı seçimlere geçildi.

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