Bakan Bak: 'Terörsüz Türkiye' Süreci Diyarbakır'da Başlıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda konuştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' çerçevesinde 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirileceğini duyurdu. Bakan Bak, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'nda, parti mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, bu sürecin önemli görevler getirdiğini vurguladı.

Bakan Bak, Diyarbakır ziyareti sırasında şehirde gördüğü heyecan ve coşkunun kendisini mutlu ettiğini belirterek, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin Diyarbakır için kritik bir rol taşıdığını ifade etti.

Sıra Teşkilatlarda

Bakan Bak, teşkilatların bu süreçte çok önemli olduğunu ve detayların etkili bir şekilde anlatılması gerektiğini dile getirerek, “Hepimiz bu sürecin başarılı olması için gayret göstermeliyiz.” dedi.

Bakan Bak, Diyarbakır'da 2 bin kişilik bir öğrenci yurdunun inşasına başlanacağını da aktararak, bu yatırımın üniversite öğrencilerine daha kaliteli barınma imkanı sunmayı hedeflediğini belirtti.

Spor Tesisleri Yatırımları

Bağlar ilçesinde spor tesisi yatırımlarının planlandığını ifade eden Bak, ilçelerde yarı olimpik yüzme havuzu taleplerinin de karşılanacağını duyurdu.

Yapılacak yatırımlar toplamda yaklaşık 3,5 milyar lira değerindedir ve Bakan Bak, bu paranın hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl Diyarbakır'a kazandırılacağını belirtti.

“Inşallah hep beraber çalışacağız. Gençlik merkezi inşaatlarımız olacak. Bunları da gerçekleştireceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Diyarbakır’da güzel işler ve güzel şeyler olacak.” diye ekledi.

Toplantıya, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve AK Parti İl Başkanı Ömer İler de katılarak birer konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunarak, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve partililerle bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığı'na ziyarette bulunarak, AK Parti İl Başkanı Ömer İler ve partililerle bir araya geldi.