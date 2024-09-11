Bakan Bayraktar'dan Maden Teknolojisi Açıklaması

Bakan Bayraktar'dan Maden Çıkarımı ile İlgili Açıklama

Bakan Bayraktar, ülkemizdeki madenlerin çıkarılması ve işlenmesi için yeni teknolojilerin geliştirilmesi adına uluslararası işbirliklerine önem verdiklerini duyurdu.

Uluslararası Görüşmeler Devam Ediyor

Bakan, özellikle Çin gibi farklı ülkelerle görüşmeler yapıldığını belirterek, bu alandaki teknolojik ilerlemelerin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bayraktar, maden sektöründe yeniliklerin izlenmesi ve uygulanmasının, yerli sanayinin güçlenmesine önemli bir katkı sunacağını vurguladı.