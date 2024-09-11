Bakan Bayraktar'dan Stratejik Mineral Keşifleri Açıklaması

Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ülkemizin doğal zenginlikleriyle ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı. Nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin keşfi hakkında konuşan Bayraktar, bu arayışların ülkenin enerji bağımsızlığına katkı sağlayacağını ifade etti.

Stratejik Değer

Bayraktar, nadir toprak elementleri ve kritik minerallerin keşiflerinin, Sakarya Gaz Sahası gibi büyük bir gaz keşfi kadar önemli ve stratejik olduğunu belirtti. Bu tür kaynakların, Türkiye'nin ekonomisine ve ulusal güvenliğine katkı sağlamasının yanı sıra, uluslararası rekabet gücünü artıracağına dikkat çekti.