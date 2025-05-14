Bakan Bayraktar: Elektrik Kesintileri İçin Endişelenecek Bir Durum Yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik kesintileriyle ilgili endişe duyacak bir durum olmadığını duyurdu.

Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İspanya ve Portekiz'deki kesintileri hatırlatan Bakan, "Bizde, elektrik kesintileriyle alakalı çok şükür endişe edilecek bir durum yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilenebilir enerji reform paketine dair açıklamalarda bulunan Bayraktar, Türkiye'nin yenilenebilir enerjiyi en üst düzeyde kullanma hedefinde olduğunu belirtti. Ayrıca, madenlerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik süreçleri hızlandıracak bir yatırım paketi üzerinde çalışıldığını anlattı.

Bakan Bayraktar, bu paketin çevre, iş sağlığı ve güvenliğini de kapsayacağını vurguladı. Meclis gündeminde yasa aşamasına gelmesini umduklarını ifade etti. "Türkiye'nin dengeli bir üretim portföyüne sahip olması gerekiyor" diyerek, enerji kaynakları çeşitliliğinin önemine dikkat çekti.

"Tek bir kaynağa bağlı kalmak sadece Türkiye için değil, her ülke için sıkıntı olabilir. Yenilenebilir enerjinin yanı sıra kömür, doğal gaz ve nükleer gibi kaynaklarla dengeli bir üretim sepeti oluşturmalıyız" diyerek, iletim şebekesinin de güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bayraktar, Türkiye genelinde elektrik iletim hatları için büyük yatırım süreçlerinin başlatıldığını, önümüzdeki 10 yıl için planlamaların yapıldığını sözlerine ekledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.