Bakan Bayraktar: Fatih Sondaj Gemisi Yeni Keşif İçin Yola Çıkıyor

Fatih Sondaj Gemisi Yeni Görevine Hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'ndeki özel bakım ve sertifikalandırma işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Bakan, "Yarın sabah Fatih gemimizi buradan uğurlayacağız," dedi.

Yeni Lokasyon Keşfi

Bakan Bayraktar, Fatih Sondaj Gemisi'nin yılın ilk görevini Sakarya Gaz Sahası'nın güneybatısında, Bulgaristan-Türkiye münhasır ekonomik bölgesine yakın bir alanda gerçekleştireceğini belirtti. Bu bölge, yeni rezervler keşfetmek amacıyla çalışmalara ev sahipliği yapacak.

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde incelemelerde bulunan Bayraktar, geminin kaptan köşkünde personelle bir araya gelerek, onlara yeni yıl dileklerini iletti. Bayraktar, gemi personeline hitaben yaptığı konuşmada, "Hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum. 2025 yılı inşallah sizler, aileleriniz ve milletimiz için huzurlu güzel bir yıl olur," dedi.

Enerjideki Önemli Gelişmeler

Bakan, yılın son günü sahada enerji sektöründe çalışan emekçilerle buluşmanın önemine değinerek, Türkiye'nin enerji bağımsızlığının artırılması için yapılan projeleri vurguladı. Gabar bölgesindeki başarılı üretim ve Filyos'taki doğal gaz projesinin Türkiye için stratejik olduğunu belirtti. Bayraktar, "Filyos, enerjinin merkezi haline gelmiş durumda," ifadelerini kullandı.

Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkiye'nin enerji alanındaki en değerli varlıklarından biri olduğunu söyleyen Bayraktar, milli enerji stratejisi çerçevesinde Türkiye'nin modern sondaj gemi filosuna sahip olduğunu söyledi. Fatih Sondaj Gemisi, özellikle Karadeniz'deki keşif faaliyetlerinin merkezinde yer alıyor.

2025 Hedefi

Bakan Bayraktar, 2025 yılının enerji üretimi açısından önemli hedefleri olduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin mevcut üretim rakamlarını artırarak 9 milyon metreküp seviyesine ulaşmayı amaçladıklarını vurguladı.

Yarın yapılacak yolculuk, Fatih Gemisi'nin Karadeniz'deki yeni görevlerine başlaması ve yeni keşif alanlarında çalışmalarına öncülük etmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde incelemede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha sonra Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret etti.

Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisleri'nde incelemede bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha sonra Fatih Sondaj Gemisi'ni ziyaret etti.