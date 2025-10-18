Bakan Bayraktar: Gabar'da Üretimi Artıracağız — Şırnak'ta 'Terörsüz Türkiye Kadınla Mümkün' vurgusu

Bakan Bayraktar: Gabar'da Üretimi Artıracağız — Şırnak'ta 'Terörsüz Türkiye Kadınla Mümkün'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'ta düzenlenen "Terörsüz Türkiye Kadınla Mümkün Programı"nda yaptığı konuşmada Gabar'daki yeni keşiflerle üretimin artırılacağını, bölgeye petrol sanayisi, istihdam ve yeni iş imkanları kazandırılacağını söyledi.

Program ve saha temasları

Bayraktar, kentteki temasları kapsamında Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda şehit aileleriyle görüşüp taleplerini dinledi. Salonda düzenlenen programa yöresel kıyafetli kadınların zılgıt ve erbane ile karşıladığı Bayraktar, energinin merkezinde kadının olduğuna vurgu yaptı.

Gabar ve enerji üretimine dair açıklamalar

Bayraktar konuşmasında, Gabar Dağı'ndaki petrol ve Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarını anlattı ve şu ifadeleri kullandı: "Yeni keşiflerle Gabar'da üretimimizi arttıracağız. Gabar büyüdükçe buradan geçen petrol boru hattı ile beraber burada bir petrol endüstrisi, petrol sanayi olacak. Bunlarla beraber bu bölgede istihdam, yeni iş imkanları, sanayi olacak."

Enerji projelerinde kadın çalışanların rolüne dikkat çeken Bayraktar, "Karadeniz'in derinliklerinden doğal gazı, Gabar'da petrolü ekonomimize katarken... en yakın çalışma arkadaşlarımız bu projelerin içerisinde en çok katkı sağlayanlar kadın çalışanlarımız, mühendislerimiz, teknisyenlerimiz. Onun için enerjinin merkezinde kadın var." dedi.

Bayraktar, çalışmaların boyutunu anlatırken üretim rakamlarına işaret etti: "3-4 bin metre derinlikten o petrolü çıkarıyoruz... Karadeniz'in 2 bin 100 metre olduğu yerde denizin dibine ulaşıyoruz... binlerce metreden o doğal gazı çıkarıp bugün 4 milyon eve o doğal gazı sunar hale geldik." Ayrıca dağlarda çalışan personel sayısını belirtirken "3 bin 558 arkadaşımız şu anda dağlarda çalışıyor. Bunun yaklaşık 2 bin 800'ü bu bölgenin insanı." ifadelerini kullandı.

Doğal gaz yaygınlaşması ve muhalefet eleştirisi

Bayraktar, Türkiye genelinde doğal gazın yaygınlaşmasına değinerek "Bugün Türkiye'nin 81 ilinde, 228 organize sanayi bölgesinde, 900'ün üzerinde yerleşim yerinde doğal gazı kullanır hale geldiklerini" söyledi ve Şırnak'ta da doğal gaz bulunduğunu, bulunmayan ilçelere en kısa sürede doğal gaz götürüleceğini belirtti.

Muhalefete yönelik eleştirisinde, bazı iddiaları "yalan ve iftira" olarak tanımlayan Bayraktar, Eskişehir'de bulunan nadir toprak elementleri keşfi ve bunun çevresindeki tartışmalara da değindi. Bayraktar, keşfin ardından tesis kurulması sürecinde karşı çıkışlar olduğunu belirterek ÇED sürecine ilişkin itirazları hatırlattı ve şunları söyledi: "Bunların siyaseti yalan ve iftira üzerine kurulu."

Terörsüz Türkiye vurgusu ve Gabar keşfi

Terörsüz Türkiye projesine dikkat çeken Bayraktar, Gabar'da güvenlik ortamının sağlanmasının ardından bulunan kaynaklara işaret etti. Konuşmasında, "Ne zaman ki onlar bitti, bu bölge terörden arındı. Biz geldik burada sondaj yaptık ve Eylül 2021'de Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık." sözlerini kullandı ve Terörsüz Türkiye idealinin bölgede kalkınma ve refahı sağlayacağını vurguladı.

Bayraktar ayrıca, "Terörsüz Türkiye ancak sizlerle, kadınlarla mümkündür." diyerek kadınların bölgedeki dönüşümdeki rolüne yeniden dikkat çekti.

Kadınlarla ilgili mesajlar ve yerel temsilcilerin değerlendirmeleri

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, kadınların kamudan eğitime, iş hayatından siyasete kadar güçlendiğini belirterek, Terörsüz Türkiye sürecinin şehitlerin hatırasına sahip çıkmak ve bölgeye huzur getirmek amacıyla başlatıldığını söyledi. Ercan, "Kadınla terörsüz Türkiye mümkün diyoruz çünkü kadın adaletin sesi, toplumun vicdanı, milletin mayasıdır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, kentin teröre karşı kalkınma ve huzur seçimini vurgulayıp, terörle mücadelenin sadece güvenlik güçlerinin işi olmadığını, toplumun tüm kesimlerinin ortak gayreti olduğunu söyledi. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise kadınların cesaretiyle şekillenen terörsüz Türkiye umuduna tanıklık ettiklerini belirtti.

Program sonrası nikah şahadeti

Programın ardından Bakan Bayraktar, Kumçatı beldesinde düzenlenen nikah merasimine katıldı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın kıydığı nikahın şahitliğini Bakan Bayraktar, Şırnak Valisi Birol Ekici ve AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar yaptı. Bayraktar evlenen çifti tebrik ederek onlara mutluluk diledi.

Programa ayrıca AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MYK üyeleri, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, şehit aileleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

