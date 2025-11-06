Bakan Bolat: Hedef 2030’larda Türkiye E-İhracatını İhracatın %10’una Çıkarmak

Bakan Bolat: "Amacımız 2030’lu yıllarda Türkiye e-ihracatını toplam ihracatın yüzde 10’una ulaştırmak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TOBB ev sahipliğinde ve Ticaret Bakanlığı himayesinde düzenlenen Ankara E-İhracat Zirvesinin açılışında konuştu. Program, TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi; zirveye TİM ve OAİB de destek verdi.

Ekim ayı verileri ve cari denge

Bolat, ekim ayı dış ticaret verilerini hatırlatarak, "Ekim ayında da 527 milyon dolar net artış mal ihracatımızda sağladık. Toplamda 24 milyar dolara ulaştık. Bu 24 milyar dolar hem Ekim ayının ihracat rekoru oldu, hem de Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 4’üncü aylık ihracat rakamı oldu" dedi.

Bakan, yılın ilk 10 ayında ihracatta yüzde 3,9 artışla 224,6 milyar dolara ulaşıldığını, bunun net 8,4 milyar dolar mal ihracat artışı anlamına geldiğini söyledi ve bu sayede cari işlemler açığında makul seviyelerin korunduğunu belirtti.

Mevcut durumda görünen 18,3 milyar dolar cari işlemler açığına rağmen, Temmuz’da 1,7 milyar dolar cari fazla, Ağustos’ta ise aylık rekor olan 5,5 milyar dolar cari fazla elde edildiğini aktaran Bolat, TART tahminlerine göre Eylül’de 1 milyar dolar, Ekim’de yarım milyar dolar cari fazla beklediklerini ve böylece dört ay üst üste yaklaşık 9 milyar dolar cari fazla sağlanacağını ifade etti.

2024 ihracat hedefleri ve hizmetler

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Türkiye Yüzyılını ticaretin yüzyılı yapacağız" çağrısına değinerek, "2024 yılında mal ve hizmetler ihracatı olarak 379 milyar dolara ulaşmıştık. Hizmetler ihracatımız 2024’te 117 milyar dolara ulaşmıştı. Bu yıl 121 milyar dolar olarak Ekim ayını geride bırakmış görünüyoruz ve ... hedefte biz şu anda 391,5 milyar dolara ulaşmış durumdayız" diye konuştu.

E-ticaret ve e-ihracat verileri

Bolat, e-ticaret hacminde ön sıralarda yer alan illeri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak sıraladı. Öncü sektörler arasında yemek, giyim, ayakkabı, aksesuar ve elektronik öne çıkıyor.

E-ihracatçı sayısının 2023’te yaklaşık 7 bin iken, 2024’te yüzde 62 artışla 11 bin 283e yükseldiğini belirten Bolat, en çok e-ihracat yapılan ilk 5 ülkenin ABD, Almanya, Azerbaycan, Romanya ve Polonya olduğunu söyledi. Ayrıca Körfez ülkelerine de yoğun e-ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

Sektörel olarak e-ihracatta zirvede giyim, kimya, gıda, makine ve mekanik cihazlar, demir ve demir dışı metaller bulunuyor. Mikro ihracatın yoğun olduğu şehirler ise İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Denizli olarak açıklandı.

Devam eden destekler ve düzenlemeler

Bolat, e-ihracatçılara yönelik desteklere vurgu yaparak, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaret sektöründeki denetlemeler, düzenlemeler ve gerekli sorumluluğu, yetkiyi kullanırken e-ihracatla alakalı olarak da firmalarımıza her türlü imkanla destek oluyoruz" dedi ve şu uyarıyı paylaştı: "Eğer biz bu çok hızlı ilerleyen dijitalleşme sürecinde e-ticaret ve e-ihracatla alakalı gerekli çalışmaları yapmazsak... dış pazarlara açılamayan firmalarımız yerine başka ülkelerin malları kapımızın önünde birikebilir."

Ticaret Bakanlığı, sektör, ülke ve e-ihracat odaklı rapor giderleri ile yurt dışı pazar yerleri üzerinden yürütülen tanıtım ve pazarlama giderlerini desteklediklerini bildirdi.

Eximbank’tan e-ihracat kredi paketi

Bakan Bolat, Türk Eximbank tarafından hazırlanan kredi programının müjdesini verdi: "Türk Eximbank e-ihracatçılarımız için yüzde 100 İGE kefaleti sayesinde başka bir kefalete ihtiyaç duymaksızın azami 6 ay ana para ödemesiz ve azami 12 aylık olmak üzere toplam 500 milyon liralık bir kredi paketi hazırladı." Eximbank Genel Müdürü Ali Güney de programda yer aldı.

Eğitim, dijital takip ve 2030 hedefi

Bolat, ihracat eğitimi için İhracat Akademisi, TOBB ve TOBB ETÜ arasında e-ihracat uzmanlığı programını kapsayan bir eğitim iş birliği protokolünün imzalanacağını söyledi. Ayrıca Dijital Teşvik Takip Modülünin hayata geçirileceğini, böylece teşvik başvurularının dijital olarak takip edilebileceğini belirtti.

Bolat, Türkiye’nin e-ihracat performansını değerlendirerek, "2023 yılında 5,3 milyar dolar olan, 2024’te 6,5 milyar dolara çıkan Türkiye’nin e-ihracatı, toplam ihracatımızın da yüzde 2,7lik bir paya ulaşmıştı. Amacımız inşallah 2030’lu yıllarda Türkiye e-ihracatını toplam ihracatın yüzde 10’una ulaştırmak" dedi.

İmzalanan protokoller

E-İhracatın Finansmanı İş Birliği Protokolü - Ticaret Bakanlığı, Türk Eximbank, İGE A.Ş.

İhracat Akademisi Eğitim İş Birliği Protokolü - İhracat Akademisi, TOBB ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

TİM Lojistik E-İhracatın Finansmanı İş Birliği Protokolü - TİM, Asset Worldwide Express

Zirvede üç gün boyunca 40’ı aşkın panel düzenlenecek, 8 atölye çalışması yapılacak ve 90’dan fazla konuşmacı yer alacak.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT