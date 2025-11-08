Bakan Bolat: Kocaeli Dilovası parfüm tesisi yangınıyla ilgili açıklama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm dolum tesisi yangınında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, soruşturmanın süreceğini ve iş güvenliğine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 16:18
Bakan Bolat: Kocaeli Dilovası parfüm tesisi yangınıyla ilgili açıklama

Bakan Bolat'tan Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm tesisi yangını açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Rize Tanıtım Günlerine katıldı. Rize'ye ait stantları gezen Bakan Bolat, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisi yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamanın detayları

Bakan Bolat, "Can kayıplarımız, yaralılar için üzgünüz. Allah hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Devletimiz gereken bütün soruşturmayı yapacaktır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. İlgili bakanlıklarımız zaten olay yerinde gerekli incelemeleri hemen başlatırlar. Bundan sonra bu tarz olayların olmaması için elimizden geleni yapacağız. İş sağlığı, iş güvenliği konuları çok önemli. İşin türü gereği kimyasal, parlayıcı ve yanıcı maddeler. Olay henüz sıcak. İlgili tahkikat yapıldıktan sonra nasıl ortaya çıktığı mutlaka raporlandırılacaktır. Adli incelemeler başlayacaktır. Bir daha tekerrür etmemesini diliyoruz. Kocaeli halkına ve o iş yerinde çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Stantları ziyaret eden Bakan Bolat daha sonra alandan ayrıldı.

