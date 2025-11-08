Bakan Bolat: Kocaeli Dilovası parfüm tesisi yangınıyla ilgili açıklama

Bakan Bolat'tan Kocaeli Dilovası'ndaki parfüm tesisi yangını açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Rize Tanıtım Günlerine katıldı. Rize'ye ait stantları gezen Bakan Bolat, sabah saatlerinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği parfüm dolum tesisi yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Açıklamanın detayları

Bakan Bolat, "Can kayıplarımız, yaralılar için üzgünüz. Allah hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Devletimiz gereken bütün soruşturmayı yapacaktır. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. İlgili bakanlıklarımız zaten olay yerinde gerekli incelemeleri hemen başlatırlar. Bundan sonra bu tarz olayların olmaması için elimizden geleni yapacağız. İş sağlığı, iş güvenliği konuları çok önemli. İşin türü gereği kimyasal, parlayıcı ve yanıcı maddeler. Olay henüz sıcak. İlgili tahkikat yapıldıktan sonra nasıl ortaya çıktığı mutlaka raporlandırılacaktır. Adli incelemeler başlayacaktır. Bir daha tekerrür etmemesini diliyoruz. Kocaeli halkına ve o iş yerinde çalışan kardeşlerimize geçmiş olsun diyorum" dedi.

Stantları ziyaret eden Bakan Bolat daha sonra alandan ayrıldı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, ATATÜRK HAVALİMANI MİLLET BAHÇESİNDE DÜZENLENEN RİZE TANITIM GÜNLERİNE KATILDI. KOCAELİ'NİN DİLOVASI İLÇESİNDE 6 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ PARFÜM DOLUM TESİSİNDE YANGIN İLE İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNAN TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, "DEVLETİMİZ GEREKEN BÜTÜN SORUŞTURMAYI YAPACAKTIR. BUNDAN SONRA BU TARZ OLAYLARIN OLMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ. İŞ SAĞLIĞI, İŞ GÜVENLİĞİ KONULARI ÇOK ÖNEMLİ. İŞİN TÜRÜ GEREĞİ KİMYASAL, PARLAYICI VE YANICI MADDELER. OLAY HENÜZ SICAK. İLGİLİ TAHKİKAT YAPILDIKTAN SONRA NASIL ORTAYA ÇIKTIĞI MUTLAKA RAPORLANDIRILACAKTIR" DEDİ.