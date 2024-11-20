Bakan Bolat'tan Filistin Dayanışma Vurgusu: 'Desteğimiz Tam'

Bakan Bolat, Filistin Dayanışma Platformu Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Filistin Dayanışma Platformunun Ankara'daki kurucu derneklerinin başkan ve yöneticileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşme hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, Türkiye'nin her zaman Filistin'in yanında durduğunu vurguladı.

Filistin'in Haklı Davasına Destek

Bolat, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistinlilerin haklı davasını her platformda desteklemeye devam ettiğini belirtti. Bu çerçevede, sivil toplum kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalara verdiği desteği yineleyerek, "Sivil toplum kuruluşlarımızın Filistin'in haklı davasına destek için yürüttüğü her türlü çalışmaya desteğimiz tamdır" dedi.

İsrail ile Ticari İlişkilerin Durdurulması

Bolat, Türkiye'nin İsrail hükümetinin işlediği savaş suçlarına karşı uluslararası arenada çalışmalar yürütme çabalarına da değinerek, "Türkiye, aynı zamanda İsrail ile ticari işlemleri durdurmuş yegane devlettir" ifadelerini kullandı.

Yanlış Bilgilere Karşı Koordinasyon

Bakan, sosyal medya ve diğer platformlarda dolaşıma sokulan gerçek dışı bilgilere karşı sivil toplum kuruluşlarıyla yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Teşekkür Mesajı

Bolat, ayrıca Filistin Platformu'na ve Filistin ile ilgili hakkaniyetli bir şekilde çalışmalarını sürdüren tüm kuruluşlara, ortaya koydukları duruş için teşekkür etti. "Türkiye her zaman için hakkı ve hakikati rehber almaya, mazlumların yanında durmaya ve Filistin davasına sahip çıkmaya devam edecektir" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.