Bakan Bolat ve Slovenya'nın İkili Ticaret Hedefleri

Bakan Bolat, Slovenya ile 3,1 milyar dolarlık ikili ticaret hacmini artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:32
Bakan Bolat ve Slovenya'nın İkili Ticaret Hedefleri

Bakan Bolat, Slovenyalı Bakan Fajon ile Görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Bolat, bu buluşmada Balkanlar'daki önemli ortaklarımızdan biri olan Slovenya ile mevcut 3,1 milyar doları bulan ikili ticaret hacmini artırma ve işbirliği alanlarını çeşitlendirme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen görüşme hakkında ayrıntılara yer verdi. İki ülke arasındaki ticaret hacmine dikkat çeken Bolat, "Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, Avrupa Yeşil Anlaşması gibi farklı alanlarda yakın işbirliği içerisinde çalışarak ortaklığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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