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Bakan Bolat: Yurt Dışı Müteahhitlik Sektörü 2024'te 28,6 Milyar Dolar Proje Büyüklüğüne Ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk müteahhitlerinin 2024'te yurt dışında 28,6 milyar dolar proje büyüklüğüne ulaştığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 13:15
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 13:15
Bakan Bolat: Yurt Dışı Müteahhitlik Sektörü 2024'te 28,6 Milyar Dolar Proje Büyüklüğüne Ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yurt dışı müteahhitlik sektörümüzün 2024 yılında 28 milyar 600 milyon dolar proje büyüklüğüyle kapandığını belirtti.

Bolat, Türkiye Müteahhitler Birliği'nde (TMB) düzenlenen Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2024 Yılı Değerlendirmesi toplantısında yaptığı açıklamada, "Dünyadaki, özellikle batılı pazarlardaki ekonomik durgunluğa ve ticaretteki korumacılık eğilimlerine rağmen bu proje büyüklüğünün yakalanmasını büyük bir başarı olarak görüyoruz." dedi.

Türk müteahhit ve müşavirlerinin 2024’te dünyada “ay yıldızlı bayrağı” gururla dalgalandırdığına dikkat çeken Bolat, Türkiye'nin geçen yıl mal ihracatında 262 milyar dolar ile Cumhuriyet rekorunu kırdığını hatırlattı. Ayrıca, ithalatın 344 milyar dolara, dış ticaret açığının ise 82,2 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Bolat, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde kazanılan bu bedelin yüzde 44,7'sinin Orta Doğu ve Körfez ülkelerindeki, yüzde 29,8'inin Afrika'daki, yüzde 13,2'sinin ise Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesindeki projelerden oluştuğunu aktardı.

Bolat, Suudi Arabistan'ın geçen yıl yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde birinci sıraya yükseldiğini aktarırken, "Suudi Arabistan ile hem ticarete hem de müteahhitlikte çok büyük atağa kalktık, birlikte büyük işler başaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türk müteahhitlerinin bugüne kadar 137 ülkede 12 bin 461 proje üstlendiğini ve toplam değeri 533 milyar 800 milyon dolar olan inşaat projelerini başarıyla tamamladıklarını ifade eden Bolat, özellikle Cezayir, Azerbaycan ve Özbekistan gibi ülkelerde önemli projelere imza atıldığını belirtti.

Teknik müşavirlik sektöründeki başarıya da değinen Bolat, 2024 sonuna kadar 138 ülkede 3 milyar 460 milyon dolar proje değeriyle yaklaşık 3 bin proje ihalesinin kazanılmasının hedeflendiğini söyledi. Türk teknik müzahhitlik firmalarının en önemli pazarlarının Romanya ve Suudi Arabistan olduğunu vurguladı.

Bolat, yeni dönemde Suriye'nin de Türk müteahhitleri için önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çekerek, "Yeni Suriye’nin temelleri atılıyor. Müteahhitlerimize, müşavirlerimize çok önemli görevler düşecek." ifadelerini kullandı.

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