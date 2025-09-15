Bakan Cho ve Sybiha Telefonda Görüştü: Güney Kore-Ukrayna İkili İlişkileri ve Bölgesel Gündem

Bakan Cho ve Sybiha telefonda görüştü

İkili ilişkiler ve bölgesel durum masadaydı

Yonhap ajansının aktardığına göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, tarafların görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel durumu ele aldığı bildirildi.

Açıklamada, Cho'nun Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerini yakından takip ettiği ve Güney Kore'nin savaş sonrası yeniden yapılanmayı desteklemenin yollarını değerlendireceği ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada Sybiha'nın Güney Kore'nin Ukrayna'ya verdiği destekten dolayı memnuniyet duyduğu vurgulandı.