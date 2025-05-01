Bakan Ersoy, Antalya'da Yeni Halk Kütüphanesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yeni Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Bakan Ersoy, Antalya'nın sorunlarını çözmek için hem ilçeden hem de vekillerden gelen öneriler doğrultusunda birlikte hareket ettiklerini vurguladı.

Bakan Ersoy, kütüphanenin açılışının ardından kütüphaneyi gezerek ders çalışan ve kitap okuyan öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere hediyeler takdim eden Ersoy, kütüphanenin önceki hali hakkında bilgi vererek, "2003 yılında sokağın karşısında 'Bebek ve Çocuk Kütüphanesi'ni hizmete aldık. Şimdi de ilçe halk kütüphanesini ikinci etap olarak açtık," dedi.

Ersoy, açılışta dikkat çeken bir diğer noktayı ise kütüphanenin geçmişiyle ilişkilendirdi. "Burası eskiden jandarma karakoluydu ve bir yangın sonucu kullanılmaz hale gelmişti. Alanı çok ciddi onarımdan geçirip, yaklaşık 400 metrekarelik, 13 binden fazla kitabı olan ve 140 öğrencinin düzenli ders çalışabileceği bir kütüphane haline getirdik," şeklinde konuştu.

Ayrıca, Antalya'nın ihtiyaç duyduğu konuları bir bakan olarak yakından takip ettiğini belirten Ersoy, “El birliğiyle Antalya’yı arzuladığımız yere getirmek için çalışmalarımız devam edecek,” ifadesini kullandı.

Açılış törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ve daire amirlerinin de katıldığı gözlemlendi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesindeki Halk Kütüphanesinin açılışı gerçekleştirildi.