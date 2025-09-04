Bakan Ersoy Ardahan'da: Vali Ziyareti, AK Parti Temasları ve Ardahan Kalesi

Bakan Ersoy Ardahan'da Ziyaretlerde Bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ardahan'da bir dizi resmi ziyarette bulunarak kentteki çalışmaları yerinde inceledi.
Valilik Ziyareti ve Değerlendirme Toplantısı
Bakan Ersoy, Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy, Valilik toplantı salonunda ilgililerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
AK Parti Temasları
Valilik programının ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Ersoy, burada AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın ve partililer tarafından karşılandı. Görüşmelerde kentle ilgili konular ele alındı.
Ardahan Kalesi İncelemesi
Programın son bölümünde Ardahan Kalesi'ni ziyaret eden Ersoy'a, Vali Hayrettin Çiçek kale ve çevresindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kalede ilgililerle fotoğraf çektiren Bakan Ersoy, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.