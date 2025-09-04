DOLAR
Bakan Ersoy Ardahan'da: Vali Ziyareti, AK Parti Temasları ve Ardahan Kalesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Hayrettin Çiçek'i ziyaret edip değerlendirme toplantısı yaptı, AK Parti'yi ziyaret etti ve Ardahan Kalesi'ni inceledi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 18:52
Bakan Ersoy Ardahan'da Ziyaretlerde Bulundu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ardahan'da bir dizi resmi ziyarette bulunarak kentteki çalışmaları yerinde inceledi.

Valilik Ziyareti ve Değerlendirme Toplantısı

Bakan Ersoy, Vali Hayrettin Çiçek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Ersoy, Valilik toplantı salonunda ilgililerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

AK Parti Temasları

Valilik programının ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bakan Ersoy, burada AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın ve partililer tarafından karşılandı. Görüşmelerde kentle ilgili konular ele alındı.

Ardahan Kalesi İncelemesi

Programın son bölümünde Ardahan Kalesi'ni ziyaret eden Ersoy'a, Vali Hayrettin Çiçek kale ve çevresindeki çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kalede ilgililerle fotoğraf çektiren Bakan Ersoy, ziyaretin ardından kentten ayrıldı.

