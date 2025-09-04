Bakan Ersoy Ardahan'da: Vali Ziyareti, AK Parti Temasları ve Ardahan Kalesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Hayrettin Çiçek'i ziyaret edip değerlendirme toplantısı yaptı, AK Parti'yi ziyaret etti ve Ardahan Kalesi'ni inceledi.