Bakan Ersoy, Ayasofya Fotoğrafları Kitabını Tanıttı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ayasofya Fotoğrafları Kitabının Tanıtımını Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde hazırlanan 'Ayasofya Fotoğrafları' kitabının tanıtım programı ve sergisinin açılışında yaptığı konuşmada, Ayasofya'nın tarihi ve kültürel önemine vurgu yaptı. 481 yıl boyunca İslami değerlerin merkezi olan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, artık prestij bir eser olarak halkla buluşuyor.

Prestij Eserin Özellikleri ve Sergi

Ersoy, değerli fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar ve Mehmed Özçay tarafından çekilen yaklaşık 200 fotoğraf karesinin yer aldığı bu eserin, Ayasofya'nın estetik ve tarihi değerlerini yansıttığını belirtti. Rami Kütüphanesi'nde gerçekleşen etkinlikte, serginin de kitaptaki fotoğraflardan oluştuğunu dile getiren Ersoy, eserin daha önce Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sanatseverlerle buluştuğunu hatırlattı.

Ayasofya’nın Tarihsel Dönüşümü

Bakan Ersoy, Ayasofya'nın 15 asırlık geçmişinin her aşamasının incelenmesi gerektiğini söyleyerek, bu eşsiz yapının geçmişten günümüze nasıl evrildiğini aktardı. "Ayasofya, birçok savaşa ve doğal afete maruz kalmasına rağmen her seferinde yeniden inşa edilmiştir. Sultan 2. Mehmed'in fetih sonrası bunu camiye çevirerek yeni bir dönem başlattığını" vurguladı.

Geçmişe ve Geleceğe Sorumluluk

Ersoy, Ayasofya'nın bugün sapasağlam ayakta olmasının en büyük nedeninin, onu koruma altına alan Fatih Sultan Mehmet ve onun ardılları olduğuna dikkat çekti. "Oscar ödüllü Mimar Sinan, geçmişte yaşanan hasarları gidermek için büyük emekler vermiştir. Bugün, Ayasofya'nın tarihi kimliği ile geleceğe taşınması için ülkemiz büyük bir restorasyon sürecte" ifadelerinde bulundu.

Ayasofya'nın Ruhunu Yansıtan Fotoğraflar

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, kitabın ruhani bir yolculuğun belgesi olduğunu ifade etti. Sanatçı Mehmed Özçay ise projeye katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, "Ayasofya'da secde etme hayaliyle büyüdük. Proje, sabır ve sevgiyle hazırlandı, farklı açılardan nadir fotoğraflar çekildi," dedi.

Ayrıca, etkinlikte Türkiye Bankalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Ekrem Keskin de söz aldı. Kitapla aynı ismi taşıyan sergi, 10 gün boyunca Rami Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

Ayasofya'nın tarihi ve estetik değerini yansıtan yaklaşık 200 fotoğraf karesi, bu prestijli eserle birlikte sunuluyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ayasofya Fotoğrafları" kitabının Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen tanıtım programı ve sergisine katılarak konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ayasofya Fotoğrafları" kitabının Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen tanıtım programı ve sergisine katılarak konuşma yaptı.