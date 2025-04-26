Bakan Ersoy'dan Turizm Vurgusu: Barış ve Diyalogun Taşıyıcısı

Bakan Ersoy, EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Töreninde Konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 2025 Erzurum Turizm Başkenti resmi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Turizmin sadece ekonomik bir araç değil, aynı zamanda barışın, diyaloğun ve insani bağların taşıyıcısı olduğuna inanıyoruz" dedi.

Erzurum’un Zamanla Büyüyen Önemi

Bakan Ersoy, Buz Hokeyi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, zamansız güzelliği ve kültürel derinliğiyle öne çıkan tarihi Erzurum'dan katılımcılara hitap etti. Ersoy, konukları tebrik ederek, "Bu akşam, bölgesel turizmin, sürdürülebilir kalkınmanın ve ortak kültürel mirasın hikayesinde yeni bir sayfa açıyoruz. Erzurum'un 2025 yılı için Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Turizm Başkenti ilan edilmesini büyük bir gururla resmen kutluyoruz" dedi.

Erzurum: Geçmiş ve Geleceği Birleştiren Bir Köprü

Erzurum’a verilen bu unvanın sembolik bir önem taşımadığını belirten Ersoy, sözlerine şu şekilde devam etti: "Erzurum, sürdürülebilir, kapsayıcı ve kültürel açıdan zengin bir destinasyon olarak, aynı zamanda EİT bölgesindeki yükselen potansiyeli temsil ediyor. Karla kaplı dağlarından tarihi camilerine ve kervansaraylarına kadar Erzurum, geçmişle geleceği, doğu ile batıyı birleştiren canlı bir köprüdür. Türkiye olarak bu sorumluluğu üstlenmekten onur duyuyoruz."

Bölgesel İşbirlikleri ve Gelecek Beklentileri

Ersoy, bölgesel işbirlikleri ile güçlü ortaklıklar kurmayı, ortak turizm projeleri geliştirmeyi ve insanlara fayda sağlayacak fırsatlar yaratmayı hedeflediklerini ifade etti. "Erzurum, 2025'te birlikte neler başarabileceğimizin bir modeli olsun; çeşitlilik içinde birlikteliğin kutlandığı ve bölgemiz için sürdürülebilir turizmin simgesi olan bir yıl yaşasın. Biz Türkiye'de 'birlikten kuvvet doğar' deriz. Dilerim bu ruh önümüzdeki yıl boyunca bizlere rehberlik eder" dedi. Törende yer alarak bu yolculuğun bir parçası olan herkese teşekkür etti.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da, "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni" düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törenin açılışında konuşma yaptı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da, "EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Resmi Açılış Töreni" düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törenin açılışında konuşma yaptı.