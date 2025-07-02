Bakan Ersoy, Hakkari'de Botla Buzul Göllerini Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Hakkari Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'deki programı kapsamında Yüksekova ilçesinde yer alan 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'ni ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde, Hakkari'nin turizm alanında yapılacak yatırımların önceliklendirildiğini belirtti.

Gezinti ve Kültürel Etkinlikler

Burada Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'ten bölge hakkında bilgi alan Ersoy, gölde düzenlenen bot gezintisine katıldı. Ayrıca, dengbejlerin seslendirdiği eserleri dinleyerek çeşitli doğaseverlerle sohbet etti.

Yatırımlar ve Planlamalar

Bakan Ersoy, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan Terörsüz Türkiye sürecinin, bölgelere olumlu katkılar sunduğunu ifade etti. Hakkari gibi şehirlerin bu süreçten faydalandığını vurgulayan Ersoy, yatırım projelerinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Hakkari'nin Turizm Potansiyeli

Ersoy, Hakkari'nin yüksek rakımlı dağlar ve doğal güzellikleri ile kar turizmi için büyük bir avantaja sahip olduğunu belirterek, "Hakkari, 6 ay kar garantisi olan bir şehir. Bu bölge, doğal güzellikleriyle korunmuş bir alan ve turizm açısından büyük bir potansiyele sahip" dedi.

Turizm Ekosistemi ve Kültürel Etkinlikler

Bölge ile ilgili uzun zamandır sürdürülen çalışmaları aktaran Ersoy, iki ayrı turizm merkezi için projelerin tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi için gerekli belgelerin gönderildiğini ifade etti. Bu sürecin ardından, Hakkari'deki milli park özelliğine sahip alanların korunarak doğaseverlere hitap edecek bir turizm ekosistemi oluşturacaklarını belirtti.

Kütüphane Açılışları ve Etkinlikler

Ersoy, ayrıca Esendere'de bir kütüphane açılışı gerçekleştirdiklerini ve bir başka kütüphanenin il merkezinde, diğerinin ise Yüksekova'da kurulacağını duyurdu. Hakkari'deki etkinliklerin kültür ve sanatı desteklemek amacıyla sürdürüleceğini, gençlere yönelik organizasyonların yapılacağını ekledi.

Ziyaret sırasında doğaseverler ve sporcular gölde bot ve kanolarla gezinti yaparken, yamaç paraşütü gösterileri de gerçekleştirildi. Ersoy'a, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Neşe Çıldık, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Tamer Beyoğlu, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ile MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'deki programları kapsamında Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Bakan Gürsoy burada rafting botuna binerek kürek çekip, sporcularla buzul gölünde zaman geçirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'deki programları kapsamında Yüksekova ilçesinde İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nin bulunduğu bölgeyi ziyaret etti. Bakan Gürsoy burada rafting botuna binerek kürek çekip, sporcularla buzul gölünde zaman geçirdi.