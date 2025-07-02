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Bakan Ersoy, Hakkari'de Kütüphane Açılışında 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hakkari'de açılan halk kütüphanesi ile Türkiye'nin kalkınma sürecine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 14:18
Bakan Ersoy, Hakkari'de Kütüphane Açılışında 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Hakkari'ye Önemli Mesajlar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde açılışı yapılan halk kütüphanesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Bölgesinin lider ülkesi konumunda olan Türkiye'nin dünya devler ligine girmesine katkı sağlayacak en önemli adımı da 'Terörsüz Türkiye' ile atmış bulunuyoruz," dedi.

Yatırım Şehri Hakkari

Bakan Ersoy, Hakkari'nin yatırım şehri haline getirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Bölgenin kalkınması için hükümetin konsantrasyonunun bu yönde olduğunu belirten Ersoy, "Şimdi Hakkari'yi hızla nasıl bir yatırım şehri yapabiliriz, nasıl kalkındırabiliriz?" diyerek projelerini anlattı.

Turizm Potansiyeli ve Kuşak

Ersoy, Hakkari'nin turizm potansiyelini artırmak için iki yeni turizm merkezi ilanı çalışmaları başlattıklarını dile getirdi. Özellikle Cilo Dağı ve kayak merkezi bölgeleri üzerinde yoğunlaşacaklarını belirten Bakan, Hakkari'nin kış turizminde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Halk Kütüphanesi Açılışı ve Gelecek Projeler

Esendere'deki halk kütüphanesinin açılışı sırasında açıklamalarda bulunan Ersoy, Türkiye'nin kalkınmasını hızlandıracak sürecin başladığını ifade etti. "Hakkari için tam olarak bu farkındalıkla hareket ediyoruz. Turizm ile bu bölgenin çehresini değiştireceğiz," diye ekledi.

Esendere Belediye Başkanı'ndan Teşekkür Mesajı

Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Bakan Ersoy'a ve Cumhurbaşkanı'na teşekkür ederek, "Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından beldemize çok önemli bir yatırım yapıldı," dedi. Açılışda, Hakkari Valisi Ali Çelik, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya ve diğer yerel yöneticiler de yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki Halk Kütüphanesinin açılışına katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki Halk Kütüphanesinin açılışına katıldı.

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