Bakan Ersoy, 'İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri' Sergisini Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 'İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri' sergisini ziyaret etti.

CSO Ada Ankara'da gerçekleştirilen etkinlik öncesinde, Devlet Çok Sesli Müzik Korosu ile Ankara Devlet Sahne Sanatları Çocuk Topluluğu, bayram özelinde çeşitli şarkılar seslendirdi ve bir dans gösterisi sundu.

Gösterinin ardından Bakan Ersoy, 81 ilden 376 öğrencinin, Milli Mücadele süreci ve 23 Nisan temasıyla hazırladığı resim sergisini gezdi. 'İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri' isimli sergi, çocukların yaratıcılıklarını ve duygu dünyalarını yansıtmak için önemli bir platform sundu.

Sergi alanında çocuklarla yakından ilgilenen Ersoy, öğrencilerle hatıra fotoğrafları çektirerek bu özel günü kutladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri" sergisini gezdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen "İstiklal Yolu - Mutlu Çocuk Yüzleri" sergisini gezdi.