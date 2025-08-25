Bakan Ersoy: Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Ahlat'ta toplandı

Bakan Ersoy: Cumhurbaşkanlığı Kurulu Ahlat'ta Toplandı

Toplantıda kültürel miras ve sanatın güçlendirilmesi gündemdeydi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulunda yapılan değerlendirmeye ilişkin bilgilendirme yaptı.

Ersoy, toplantıda ülkenin zengin kültürel mirasını koruma, sanatı ve edebiyatı destekleme ile geleneksel değerleri geleceğe taşıma hedefleri doğrultusunda verimli bir değerlendirme gerçekleştirildiğini belirtti.

Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Ülkemizin zengin kültürel mirasını koruma, sanatı ve edebiyatı destekleme ve geleneksel değerlerimizi geleceğe taşıma hedefiyle verimli bir değerlendirme süreci gerçekleştirdik. Türkiye'mizin kültürel birikimini daha da güçlendirmek için durmaksızın çalışıyoruz."

Toplantının, Türkiye'nin kültürel politikalarının şekillendirilmesi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik somut adımların tartışılması açısından önemli bir zemin sunduğu vurgulandı.