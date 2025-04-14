Bakan Ersoy, Roma'daki Göbeklitepe Sergisini Ziyaret Edecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da açılan ve dünyaya kutsal bir yerin gizemini anlatan 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi' sergisini 16 Nisan tarihinde ziyaret edecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sergi, insanlık tarihinin bilinen en eski anıtsal yapısı olan Göbeklitepe'yi, dünyanın görkemli mekanlarından Kolezyum'un taş duvarlarında yeniden hayat bulduğu bir ortamda sunuyor.

Bakan Ersoy, bu önemli etkinliğin dünya çapında tanıtım sürecine öncülük etti ve şimdi sergiyi bizzat incelemek için Roma'ya gidecek. Kolezyum'da gerçekleştireceği ziyaret sırasında Göbeklitepe'nin uluslararası tanıtım süreci ve serginin genel rotası hakkında değerlendirmelerde bulunacak.

Dünyanın dört bir yanından 5 milyonu aşkın ziyaretçi çeken bu sergi, insanlık tarihinin en etkileyici yapılarından biri olan Göbeklitepe'yi Avrupa'nın kalbinde tanıtma başarısını gösteriyor.

Uluslararası arkeoloji çevreleri tarafından büyük bir ilgiyle izlenen Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi sergisinin kapanışı 21 Nisan'da gerçekleştirilecek. İtalya yolculuğuna yaklaşan sergi, tarihin izlerini dünyanın farklı coğrafyalarına taşıma misyonuna devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da açılan ve dünyaya kutsal bir yerin gizeminin anlatıldığı "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini 16 Nisan'da ziyaret edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya'nın başkenti Roma'da açılan ve dünyaya kutsal bir yerin gizeminin anlatıldığı "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini 16 Nisan'da ziyaret edecek.