Bakan Ersoy: Vakıflar Toplumsal Bağlarımızı Güçlendiren Temel Taşlardır

Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü İftarında Konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleşen etkinlikte, Ersoy, ramazan ayının paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Ersoy, yaptığı konuşmada, "Vakıflarımız, yüzyıllardır bu manevi iklimin en önemli taşıyıcıları olmuş, mazlumun ve ihtiyaç sahibinin yanında yer almıştır. Bugün de bu kadim geleneği yaşatarak, insanımızın yanında olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Vakıf Kültürü ve Sosyal Adalet

Bakan Ersoy, vakıf kültürünün tarih boyunca sosyal adaletin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güçlü teminatlarından biri olduğunu vurguladı ve ekledi: "Camilerden medreselere, darüşşifalardan aşevlerine kadar pek çok alanda vakıflar, toplumun her kesimine hizmet götürerek, insanımıza destek olmuştur."

“Vakıflarımız, yalnızca maddi yardımlarla değil, manevi değerlerimizi yaşatarak da toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren birer yapı taşı olmuştur. Özellikle 6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük depremlerin ardından, devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte yaraları sarmak için seferber oldu."

İftar Sofraları ve Eğitim Desteği

Geçen yıl ramazan ayında, Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla her gün 10 binden fazla kişiye iftar verdiklerini aktaran Ersoy, "Yaklaşık 8 bine yakın öğrenciye eğitim desteği sağladık." dedi. Özellikle öksüz ve yetim çocuklara olan desteklerine de dikkat çekerek, bu yılki hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

"Gönül sofralarında hep birlikte iftarlarımızı açmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalar, vakıf kültürümüzün bir yansıması ve milletimizin dayanışma ruhunun en güzel tezahürlerinden biridir" diye konuştu.