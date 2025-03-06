Bakan Ersoy: Vakıflar Toplumsal Bağlarımızı Güçlendiren Temel Taşlardır

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'daki iftar programında vakıfların toplumsal dayanışmadaki önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.03.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 20:15
Bakan Ersoy: Vakıflar Toplumsal Bağlarımızı Güçlendiren Temel Taşlardır

Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü İftarında Konuştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleşen etkinlikte, Ersoy, ramazan ayının paylaşmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerine ev sahipliği yaptığını belirtti.

Ersoy, yaptığı konuşmada, "Vakıflarımız, yüzyıllardır bu manevi iklimin en önemli taşıyıcıları olmuş, mazlumun ve ihtiyaç sahibinin yanında yer almıştır. Bugün de bu kadim geleneği yaşatarak, insanımızın yanında olmayı sürdürüyoruz" dedi.

Vakıf Kültürü ve Sosyal Adalet

Bakan Ersoy, vakıf kültürünün tarih boyunca sosyal adaletin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın en güçlü teminatlarından biri olduğunu vurguladı ve ekledi: "Camilerden medreselere, darüşşifalardan aşevlerine kadar pek çok alanda vakıflar, toplumun her kesimine hizmet götürerek, insanımıza destek olmuştur."

“Vakıflarımız, yalnızca maddi yardımlarla değil, manevi değerlerimizi yaşatarak da toplumsal birlikteliğimizi güçlendiren birer yapı taşı olmuştur. Özellikle 6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük depremlerin ardından, devletimiz tüm kurumlarıyla birlikte yaraları sarmak için seferber oldu."

İftar Sofraları ve Eğitim Desteği

Geçen yıl ramazan ayında, Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla her gün 10 binden fazla kişiye iftar verdiklerini aktaran Ersoy, "Yaklaşık 8 bine yakın öğrenciye eğitim desteği sağladık." dedi. Özellikle öksüz ve yetim çocuklara olan desteklerine de dikkat çekerek, bu yılki hizmetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

"Gönül sofralarında hep birlikte iftarlarımızı açmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalar, vakıf kültürümüzün bir yansıması ve milletimizin dayanışma ruhunun en güzel tezahürlerinden biridir" diye konuştu.

Ersoy, bağışlarıyla destek olan tüm hayırseverlere teşekkür ederek, "Ramazan ayının ülkemize ve tüm İslam alemine barış, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum"

Vakıflar Genel Müdürlüğü, bu ramazan ayı boyunca 81 il ile Bosna Hersek, Kosova ve KKTC gibi ülkelerde iftar sofrası kuruyor. Ayrıca Türkiye'nin 25 bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri, ramazan boyunca birçok noktada vatandaşlara ücretsiz iftar yemeği vermek için çalışmalara devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sultanahmet'te düzenlediği...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sultanahmet'te düzenlediği iftar programına katıldı. Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirilen programda Ersoy konuşma yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sultanahmet'te düzenlediği...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Sultanahmet'te düzenlediği iftar programına katıldı. Binbirdirek Sarnıcı'nda gerçekleştirilen programda Ersoy konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Go-Kart Pistinde Yangın: Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Bakan Ersoy: Vakıflar Toplumsal Bağlarımızı Güçlendiren Temel Taşlardır
3
Şili'de 6 Büyüklüğünde Deprem: Antofagasta'da Gerçekleşti
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: 'Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmalıyız'
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güvenlik Açıklaması: Kalıcı Güvenlik İklimi Vurgusu
6
NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD-Ukrayna Görüşmeleri İçin Temkinli İyimser
7
Polonya, NATO Savunma Hedefini Yüzde 3'e Çıkarmak İçin Başvurdu

İzmir'de 15.000 TL Aylık Taksitle 25 Bin Konut Projesi Başlatıldı

Bakandan Kırsal Ekonomiye Dev Destek: 3.7 Milyar TL Hibe Paketi

Emeklilere ve Çalışanlara Müjde: Yüksek Promosyon Anlaşmaları Gerçekleşti

Emekli Promosyonu 25.000 TL ile Yeniden Belirlendi!

Milyonlarca Emekliye Nisan Ayı Zam Müjdesi! Yeni Oran Açıklandı

Karatay Belediyesi'nden Öğrencilere YKS Desteği

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı