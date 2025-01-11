Bakan Ersoy Venezuela'da Hükümet Yetkilileriyle Görüşmeler Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela'da bakanlarla verimli görüşmeler gerçekleştirerek işbirliği adımlarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 23:59
Bakan Ersoy Venezuela'da Hükümet Yetkilileriyle Görüşmeler Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Venezuela Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela'da önemli görüşmelere imza attı. Ersoy, Karakas’ta, ülkenin Turizm Bakanı Leticia Gomez, Kültür Bakanı Ernesto Villegas ve Sanayi Bakanı ile Uluslararası Üretken Yatırımlar Merkezi (CIIP) Başkanı Alex Saab ile bir araya geldi.

Görüşmelerin Detayları

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gerçekleştirdikleri görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti. Görüşmeler sırasında, iki ülke arasında kültür, turizm ve ekonomik işbirliği konularında atılacak adımların ele alındığını vurguladı.

Ersoy, “Kültür ve turizmin birleştirici gücüyle, dünya çapında yeni işbirliklerine imza atmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullanarak, işbirliklerinin gelişeceğinin altını çizdi.

İLGİLİ HABERLER

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
12 Ocak 2025 Gündemde Neler Var? | CHP'nin Çalıştay ve Açılış Programı
2
Bakan Ersoy Venezuela'da Hükümet Yetkilileriyle Görüşmeler Yaptı
3
Filistin Spor Federasyonu: İsrail Gazze'de 95'i Çocuk 708 Sporcuyu Öldürdü
4
Adana'da Düğün Damarında Silah: Merminin Hedefi 9 Yaşındaki Çocuk Oldu
5
MÜSİAD Antalya Şubesi 21. Olağan Genel Kurulu Yapıldı
6
Dublin'de Filistinli Doktor Ebu Safiyye'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi
7
Düzce'de Paramotor Kazası: Pilot Yaralandı

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı