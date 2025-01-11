Bakan Ersoy Venezuela'da Hükümet Yetkilileriyle Görüşmeler Yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan Venezuela Ziyareti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Venezuela'da önemli görüşmelere imza attı. Ersoy, Karakas’ta, ülkenin Turizm Bakanı Leticia Gomez, Kültür Bakanı Ernesto Villegas ve Sanayi Bakanı ile Uluslararası Üretken Yatırımlar Merkezi (CIIP) Başkanı Alex Saab ile bir araya geldi.

Görüşmelerin Detayları

Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, gerçekleştirdikleri görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti. Görüşmeler sırasında, iki ülke arasında kültür, turizm ve ekonomik işbirliği konularında atılacak adımların ele alındığını vurguladı.

Ersoy, “Kültür ve turizmin birleştirici gücüyle, dünya çapında yeni işbirliklerine imza atmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullanarak, işbirliklerinin gelişeceğinin altını çizdi.