Düzce'de çevreyi kirleyene ceza ve temizlik uygulandı

DÜZCE (İHA) – Çöplerini Sokağa Bırakan Kişiye Hem Ceza Hem Temizlik

Olayın Detayları

Düzce Belediyesi, Uzunmustafa Mahallesinde çevreyi kirleten şahsa karşı sıfır tolerans uyguladı. Elektrikli bir araçla getirdiği çöpleri, mahalledeki çöp konteynerlerinin yanına gelişigüzel bırakan kişi, zabıtanın takibinden kaçamadı.

Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede olayın H.G. adlı şahıs tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Belediye ekipleri kısa sürede şahsı tespit ederek, hakkında işlem başlattı.

Uygulanan İşlem

Zabıta Müdürlüğü tarafından tutanak düzenlenerek, kişinin cezai işlem uygulanması amacıyla dosya belediye encümenine iletildi. Ayrıca, kirlenen alan zabıta ekiplerinin denetiminde şahsın kendisine temizletildi.

Düzce Belediyesi yetkilileri, çevre kirliliğine karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini, çevre temizliği ve kamu düzeni konusunda taviz verilmeyeceğini ve çevreyi kirletenlere hem ceza uygulanacağını hem de kirlettikleri alanların temizletileceğini vurguladı.

DÜZCE’NİN UZUNMUSTAFA MAHALLESİ’NDE ÇEVREYİ KİRLETEN ŞAHIS ZABITANIN TAKİBİNDEN KAÇAMADI. BELEDİYE, SIFIR TOLERANS UYGULADI.