Bakan Fidan Brüksel'de Romanya ve Bulgar Mevkidaşlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için Brüksel'de; Romanya ve Bulgar mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 16:23
NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde ikili temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brüksel'de, Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ve Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile toplantıya katıldı.

Bakan Fidan, Belçika'daki temaslarını sürdürerek iki ülke temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bugün NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Hollanda Dışişleri Bakanı David van Weel ve İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile bir araya gelmişti.

