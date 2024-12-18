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Bakan Fidan D-8 Ülkelerine Gazze ve Lübnan İçin Destek Çağrısı Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Toplantısı'nda Gazze ve Lübnan için uluslararası destek talep etti.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:02
Bakan Fidan D-8 Ülkelerine Gazze ve Lübnan İçin Destek Çağrısı Yaptı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Acil Destek Çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Toplantısı'nda, Gazze ve Lübnan'ın yaşadığı kayıpların giderilmesi için uluslararası destek çağrısında bulundu. Bu önemli toplantı, Mısır'ın başkenti Kahire'de yapıldı.

İsrail'in Saldırılarına Dikkat!

Fidan, toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail'in binlerce Filistinliyi hedef alarak sürdürdüğü vahşetin bir soykırım olarak nitelendirilebileceğini vurguladı. Ayrıca, İsrail'in neden olduğu fiziksel zararların milyarlarca dolarla ifade edildiğine dikkat çekti. Bu bağlamda, Gazze ve Lübnan'ın her türlü desteğe acil ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Türkiye'nin Destek Vurgusu

Bakan Fidan, Türkiye'nin kardeşlerinin yanında olduğunun altını çizerek, deneyim ve kaynaklarını sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Türkiye'nin bölgesel sahiplenme anlayışını desteklediğini ve bunun bölgesel istikrarı sağlamak için kritik bir yol olduğunu belirtti.

D-8 Üyeleri Arasında Dayanışma Çağrısı

Fidan, D-8 üyesi ülkelerin, özellikle Mısır ve İran gibi komşuların İsrail'in saldırgan tutumu karşısında dayanışma göstermeleri gerektiğine dair bir çağrı yaptı. Ayrıca, D-8'in potansiyelini tam anlamıyla kullanamadığını vurguladı.

Genç Nüfusun Rolü ve İşbirliği

Genç nüfusun bu mücadelede kritik bir role sahip olduğuna dikkat çeken Fidan, tüm üyelerin işbirliğini artırarak koordineli bir çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

KOBİ'lerin Kalkınmadaki Önemi

KOBİ'lerin kalkınma üzerindeki önemine dikkat çeken Fidan, en yeni fikirlerin ve çözümlerin geliştirilmesinde teknolojinin hayati bir rol oynadığını ifade etti.

Azerbaycan’ın D-8 Üyeliği Destekleniyor

Fidan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın D-8'e üyeliğini tamamen desteklediğini ve yarın yapılacak zirvede bu konunun onaylanacağına inandığını kaydetti.

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