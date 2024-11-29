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Bakan Fidan'dan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' Mesajı

Bakan Hakan Fidan, Filistin halkının haklı davasını destekleyerek onların mücadelesinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:34
Bakan Fidan'dan 'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında önemli bir mesaj paylaştı. Fidan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Filistin halkı kendi topraklarında, kendi devletlerinin şemsiyesi altında özgür, güven içinde ve müreffeh bir hayata mutlaka kavuşacaktır." ifadelerine yer verdi.

Bakan Fidan, 1947 yılından bu yana Filistin halkının maruz kaldığı adaletsizliklere dikkat çekerek, haklı davalarından asla vazgeçmeden onurlu bir mücadele verdiklerini vurguladı. "Topraklarını terk etmeyip kimliğine ve geleceğine sahip çıkan Filistinliler, uluslararası hukuka ve küresel insani değerlere olan inancı temsil etmektedir," şeklinde konuştu.

Fidan, tarih boyunca hiçbir zulmün kalıcı olmadığını belirterek, Filistin halkının mücadelesine olan uluslararası desteğin giderek arttığına da dikkat çekti. "Vicdan sahibi milletler ve bireylerin sesleri daha güçlü çıkıyor," diyen Fidan, Türkiye olarak adaletin ve barışın tesis edilmesi amacıyla Filistin halkı ve uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla vurgulanan bu mesaj, bölgedeki barış ve adalet arayışına tekrar dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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