DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,09 0,15%
ALTIN
5.953,37 -1,73%
BITCOIN
3.937.991,97 -0,76%

Bakan Işıkhan Asgari Ücret Komisyonu Öncesi İşçi ve İşverenle Görüştü

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi işçi ve işveren temsilcileriyle ön toplantı yaparak görüş alışverişinde bulundu.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 14:13
Bakan Işıkhan Asgari Ücret Komisyonu Öncesi İşçi ve İşverenle Görüştü

Bakan Işıkhan Asgari Ücret Komisyonu Öncesi Ön Toplantı Gerçekleştirdi

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde hem işçi hem de işveren kesimiyle ayrı ayrı ön görüşmeler yaptı.

Görüşmelerin amacı

Yapılan toplantılarda tarafların beklentileri ve öncelikleri ele alınırken, sürecin sağlıklı işlemesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarafların katılımı

Toplantıya işçi ve işveren temsilcileri katıldı; görüşmelerde dile getirilen konular ve talepler komisyon sürecine aktarılmak üzere değerlendirildi.

Sonraki adımlar

Ön toplantıların ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu resmi toplantısında değerlendirmelerin tamamlanması bekleniyor.

Bakan ışıkhan asgarî ücret tespit komisyonu toplantısı öncesi işçi ve işveren kesimiyle ön...

Bakan ışıkhan asgarî ücret tespit komisyonu toplantısı öncesi işçi ve işveren kesimiyle ön toplantı gerçekleştirdi

İLGİLİ HABERLER

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da 5 Katlı Metruk Binada Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Sapanca Gölü’nde kaçak borular, sazlık kesimi ve kıyı işgalleri
3
İsrail'den Lübnan'a Son 4 Günde İkinci Saldırı: Ateşkes İhlali
4
Aksaray'da Hollanda'dan Gelen Uyuşturucu Operasyonu: Buzdolabında Kokain, Gardıropta Tabanca
5
Başkan Yılmaz Kurtuluş Caddesi'nde: Esnaf ve Mahalle Ziyareti
6
Acıpayam'da Öğrenciler Babalarına El Yapımı Ayakkabı Hazırladı
7
Yakın Doğu Üniversitesi'nden KKTC Merkezi Cezaevi'nde Kadın Mahkûmlara Sağlık, Psikoloji ve Sanat Atölyeleri

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?