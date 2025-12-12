Bakan Işıkhan Asgari Ücret Komisyonu Öncesi İşçi ve İşverenle Görüştü

Bakan Işıkhan Asgari Ücret Komisyonu Öncesi Ön Toplantı Gerçekleştirdi

Bakan Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde hem işçi hem de işveren kesimiyle ayrı ayrı ön görüşmeler yaptı.

Görüşmelerin amacı

Yapılan toplantılarda tarafların beklentileri ve öncelikleri ele alınırken, sürecin sağlıklı işlemesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Tarafların katılımı

Toplantıya işçi ve işveren temsilcileri katıldı; görüşmelerde dile getirilen konular ve talepler komisyon sürecine aktarılmak üzere değerlendirildi.

Sonraki adımlar

Ön toplantıların ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu resmi toplantısında değerlendirmelerin tamamlanması bekleniyor.

