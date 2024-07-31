Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Fidan'dan Kritik Açıklama: Netanyahu Amerika’yı Rehin Aldı

Bakan Fidan, Netanyahu’nun ABD üzerindeki etkisini ve olası savaş senaryolarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:04
Bakan Fidan'dan Kritik Açıklama: Netanyahu Amerika’yı Rehin Aldı

Bakan Fidan'ın Uyarıları

Bakan Fidan, son açıklamalarıyla dikkat çekti. Netanyahu'nun Amerika üzerindeki güç oyunlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Amerika’nın Düşünce Yapısı

Fidan, "Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika’yı rehin almış durumda. Eğer Lübnan'da bir savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun yanında savaşa girmekten başka bir seçeneği olmayacak" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, uluslararası ilişkilerdeki kritik dengeleri yeniden değerlendirirken, bölgedeki askeri çatışmaların olası etkilerini de gündeme getiriyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor

Listede ili olanlar yaşadı! Tamamen ücretsiz oldu: Ceplerinden para çıkmayacak

Skoda dev indirimin fitilini ateşledi! İndirimli fiyat için son saatler: Peynir ekmek gibi kapışılacak

Mantık testi: İlk önce hangi tank dolacak? 60 saniyede bulanlar yüksek IQ'ya sahip çıkıyor

100’lü paketi 85 TL Şok Market’te Ağustos indirimleri

Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Türkiye’de satılan en ucuz sıfır kilometre otomobillerin güncel listesi yayımlandı