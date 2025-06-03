Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna Müzakereleri Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber'de gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelere dair umut verici mesajlar verdi. Bakan Fidan, "Bizim beklentimiz bir sonraki turun da olacağı yönünde. Çünkü her iki taraf da bir araya gelmenin bir fayda getirdiğini görüyor," ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Savaş İstemeyen Pozisyonu

Bakan Fidan, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna Savaşı süresince aynı pozisyonda kaldığını vurgulayarak, savaşın sonuçlarının yıkıcı olduğuna dikkat çekti. Fidan, "1 milyondan fazla insanın ölümü ve yaralanması, büyük şehirlerin yok olması ve bölge ekonomisinin felç olmasıyla karşı karşıyayız," dedi.

Küresel Boyut

Savaşın sadece iki ülkeyle sınırlı kalmadığını belirten Fidan, "İki ülkenin arkasındaki diğer ülkeler de saf almış durumda. Bu savaş, daha küresel bir savaşa dönüşüyor," şeklinde konuştu. Ayrıca, Türkiye’nin barış çabalarının önemine dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın barış çağrılarını hatırlattı.

Esir Takası ve Liderler Toplantısı

16 Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen görüşmeleri hatırlatan Fidan, esir takası konusunda mutabakat sağlandığını belirtti. Toplantılarda, ateşkes şartlarına dair hazırlıkların yapıldığını ve liderler toplantısının mümkün olduğunu vurguladı.

Olumlu Gelişmeler

Fidan, son toplantıda tarafların hazırlıklı geldiğini ifade ederek, "Görüşmeler olumlu bir ortamda geçti. Yapılan tartışmalar, mevcut şartlar dikkate alındığında oldukça iyi bir seviyedeydi," dedi.

Gelecek İçin Umut

Bakan Fidan, liderler arasında güvenilir bir diyalog kurulması için Türkiye’nin katkılarının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, ABD ile olan görüşmelerin de iş birliğine katkı sağladığını sözlerine ekledi. Özellikle, Trump döneminde alınan askeri ve mali yardımların sona ermesinin ardından, savaşın seyrinin değişeceğine dikkat çekti.

Tüm Tarafların Bir Araya Gelmesi Şart

Fidan, tüm tarafların bir masada bir araya gelmesinin önemini vurgulayarak, Türkiye'nin bu süreçteki rolünün gerekliliğini savundu. "Bu masadan kalkmamak ve ateşkes için çabayı sürdürmek önemli," dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber'de Mücahit Eker'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TRT Haber'de Mücahit Eker'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.