Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yayılma tehlikesinin belirsizliğini ve nükleer tehlikeyi gündeme getirdi. Fidan, savaşın mevcut durumu ve geleceği adına kaygı verici tespitlerde bulundu.

Ukrayna'nın Egemenliğine Destek

Fidan, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına olan güçlü desteğini vurguladı. Türkiye'nin, savaşın sona erdirilmesi için gösterdiği diplomatik çabaların kararlılıkla devam ettiğini belirtti.

Diplomatik Çabalar ve İşlevsellik

Bakan Fidan, Türkiye'nin savaşan tarafların bir araya geldiği görüşmelere ev sahipliği yaparak, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin işleyişini sağladığını ve esir takaslarında kolaylaştırıcı rol üstlendiğini ifade etti.

Küresel Kutuplaşma ve Nükleer Riskler

Fidan, savaşın yayılma tehlikesinin her zamankinden daha fazla olduğunu, nükleer ve kitle imha silahlarının savaşa dâhil olma riskinin göz ardı edilemeyeceğini aktardı. Ukrayna'daki çatışmanın global ölçekteki kutuplaşmayı derinleştirdiğini belirtti.

Çözüm İçin Tüm Taraflar Sürece Dâhil Olmalı

Sürdürülebilir bir çözümün, Rusya dahil tüm tarafların görüşmelere katılması ile mümkün olabileceğini vurgulayan Fidan, gıda güvenliği, serbest seyir, nükleer enerji alanlarının korunması ve kritik altyapının güvenliği konularının savaşın yol açtığı yıkımı hafifletebileceğini söyledi.