Bakan Fidan Doha'da: İİT-Arap Birliği Dışişleri Bakanları Toplantısı'na Katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Eylül tarihinde düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi hazırlıkları kapsamında yarın Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

Toplantının gündemi

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre, yarınki hazırlık toplantısında zirvede sunulacak karar tasarısı ele alınacak. Toplantıda ayrıca İsrail'in son saldırıları, Gazze'deki durum ve bölgedeki güvenlik meseleleri ana gündem maddeleri arasında yer alacak.

Fidan'ın mesajının ana hatları

Toplantıda yapacağı konuşmada Bakan Fidan'ın, Türkiye'nin İsrail'in menfur saldırısına karşı Katar'la dayanışma içinde olduğunu vurgulaması, saldırının sadece barış çabalarını değil Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef aldığına dikkat çekmesi öngörülüyor. Fidan'ın ayrıca, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşmasına ulaşmakla ilgilenmediğini bir kez daha gösterdiğini belirteceği tahmin ediliyor.

Fidan'ın, Türkiye'nin ilk günden bu yana İsrail saldırganlığının Filistin'le sınırlı kalmayacağı ve yayılmacı politikalarının tüm bölge için tehdit oluşturduğu uyarılarını dile getirdiğini hatırlatması ve İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya çalıştığı yönündeki tespitini paylaşması bekleniyor. Ayrıca bölge ülkeleri ile sorumluluk sahibi küresel güçlerin eş güdüm içinde hareket ederek İsrail'e karşı güçlü tepki göstermesi gerektiğinin altını çizeceği ifade ediliyor.

Birçok ülkenin geç de olsa Filistin'i tanıma niyetini açıkladığına dikkat çekecek olan Fidan'ın, bu ivmeyle eş zamanlı olarak İsrail'e yönelik somut önlemler alınması gerektiğini vurgulaması, Gazze'deki soykırımın sona ermesi ve kalıcı ateşkese ulaşılmasının elzem olduğunu hatırlatması bekleniyor. Ayrıca Fidan'ın, yayılan tanıma ivmesinden hareketle Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğinin kabulü için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini söylemesi öngörülüyor.

İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nin arka planı

Devlet Başkanları seviyesinde yapılacak olan olağanüstü zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırı sonrası Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor. Zirve, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yürüttüğü saldırılar ve bu çatışmanın Lübnan, Suriye, Yemen ve İran gibi bölge ülkelerine yayılan etkileri üzerine toplanacak.

Zirvede İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının yanı sıra Gazze ve Batı Şeria'daki soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları da ele alınacak. Kabul edilecek kararda, önceki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirveleri ve 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilen İİT 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı ile 25 Ağustos 2025'te Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT 21. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda alınan kararlara atıf yapılarak, İsrail'in saldırılarının ivedilikle durdurulmasına vurgu yapılması öngörülüyor.

Bundan önceki İİT-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirveleri, 11 Kasım 2023 ve 11 Kasım 2024 tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilmişti.

İİT hakkında kısa bilgi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), eski adıyla İslam Konferansı Örgütü (İKÖ), 25 Eylül 1969'da Rabat'ta düzenlenen zirvede kuruldu. Türkiye, kuruluşunda yer alan 25 üyeden biri olup, Türkiye Daimi Temsilciliği 24 Temmuz 2015'te Cidde'de faaliyete başladı.

Bugün 57 üyesi bulunan İİT, BM'den sonra ikinci en büyük hükümetler arası siyasi teşkilat ve dünyadaki tüm Müslümanları temsil eden tek resmi yapı olarak dikkat çekiyor. İİT'nin ayrıca 5 gözlemci üyesi bulunmaktadır: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna-Hersek, Orta Afrika Cumhuriyeti, Rusya, Tayland.

Türkiye, 21-22 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da ev sahipliği yaptığı 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'yla dönem başkanlığını bir yıllığına devraldı.