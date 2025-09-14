Bakan Fidan Doha'da Katarlı, Mısırlı, Iraklı ve Pakistanlı Mevkidaşlarıyla Görüştü

Bakan Hakan Fidan, Doha'da İİT Arap Birliği Zirvesi kapsamında Katarlı, Mısırlı, Iraklı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:18
Bakan Fidan Doha'da Katarlı, Mısırlı, Iraklı ve Pakistanlı Mevkidaşlarıyla Görüştü

Bakan Fidan Doha'da Katarlı, Mısırlı, Iraklı ve Pakistanlı Mevkidaşlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi.

İkili Temaslar

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan toplantı çerçevesinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Görüşmelerin, bölgesel konular ve İİT gündemindeki meselelerin ele alınması amacıyla gerçekleştiği bildirildi.

