Bakan Fidan: Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar felaketin habercisi

Fidan, Tiran'da Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile yaptığı görüşmenin sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'deki dramı vurgulayan Fidan, günlerdir dünyanın gözleri önünde 10 binlerce suçsuz Filistinlinin öldürülmeye devam edildiğini söyledi.

Fidan, yaşanan trajedinin ardından yeni bir felaketle yüz yüze olduklarını belirterek, "Binlerce insanı biz kurşunlardan ve bombalardan kaybetmişken şimdi İsrail tarafından Gazze'de rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlıkla ve salgın hastalıkla katledilme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda" diye konuştu.

BOMBALAR VE KURŞUNLARIN YANI SIRA İNSANLAR AÇLIKTAN ÖLECEK

Fidan, uluslararası toplumun bugüne kadar yaptığı girişim ve niyetin içerideki yardıma yetmediğini belirterek, "Bu nedenle buradan uluslararası kamuoyunu daha farklı yöntemler kullanarak rehin alınmış 2 milyon insanın açlıkla ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum. Aksi takdirde çok geç olabilir." dedi.

Fidan, kurşun ve bomba ile ölen insanların yanı sıra 100 binlerce kişinin de açlıktan ölebileceğini vurgulayarak, bunun dünya toplumunun kaldıramayacağı büyük bir vicdani sorun olacağını söyledi. Bakan Fidan, Gazze'ye yardım ulaştırmanın mevcut yöntemlerin ötesine geçilerek sağlanması gerektiğini ifade etti.

GAZZE-İSRAİL SAVAŞINDA FİLİSTİNLİLER AÇLIK VE SALGIN HASTALIKLARIN PENÇESİNDE

Filistinliler İsrail güçlerinin saldırıları karşısında direniş göstermeyi sürdürse de açlık ve salgın hastalıklar durumu daha da kötüleştiriyor. Bölgede temiz içme suyuna ulaşamayan insanlar kullandıkları kirli sulardan hastalık kapmaya başladı.

Öte yandan diğer ülkelerden gelen gıda ve tıbbi malzemeler de bölgeye ulaştırılamıyor. Bu da yaralılar ve ihtiyaç sahiplerinin yaşam koşullarını son derece olumsuz şekilde etkiliyor. Bakan Fidan'ın da atıf yaptığı gibi Gazze yalnız işgal güçlerinin saldırılarında değil açlığın pençesinde zor günler yaşıyor.