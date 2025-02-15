Bakan Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile Münih'te Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:14
Bakan Fidan, IKBY Başkanı Barzani ile Münih'te Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, IKBY Başkanı ile Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin bir araya geldiği buluşma, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) çerçevesinde yapıldı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, toplantının detaylarına vurgu yapıldığı belirtildi. Fidan ve Barzani'nin görüşmesinin, bölgedeki güvenlik ve işbirliği konularında önemli katkılar sağlayacağı değerlendiriliyor.

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