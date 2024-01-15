Bakan Fidan ile Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed arasında kritik görüşme

Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı olarak Malezya'lı mevkidaşı Muhammed Hasan ile telefonda görüştü. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

Bakan Fidan ile Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed arasında kritik görüşme
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Fidan, Malezya Dışişleri Bakanı Muhammed ile telefonda konuştu. Görüşmede, Muhammed'in yeni görevine atanmasını kutlayarak kendisine başarılar temenni etti. Bu bilgi, diplomatik kaynaklardan alındı.

Fidan ve Muhammed, telefonda görüştükleri sırada Türkiye-Malezya ilişkilerinin durumunu ve bölgedeki meseleleri de konuştular. Görüşmede, iki ülke arasındaki bağları daha da ilerletme ve kuvvetlendirme konusunda anlaştılar.

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