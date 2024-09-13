Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Madrid'de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'da Başbakan Sanchez ile bölgesel meseleleri ele aldı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 14:19
Bakan Fidan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Madrid'de Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Başbakan Pedro Sanchez'in Görüşmesi

Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlendi.

Görüşmenin İçeriği

Bakan Fidan, görüşmesinde İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi tarafından oluşturulan Gazze Temas Grubu üyeleri ile birlikte hareket etti. Bu kapsamda, bölgedeki güncel meseleler ve işbirliği olanakları ele alındı.

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabı aracılığıyla yapılan açıklamada, bu görüşmenin uluslararası işbirliği açısından önem taşıdığı vurgulandı.

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