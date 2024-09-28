Bakan Fidan, KKTC Liderleriyle New York'ta Görüşme Gerçekleştirdi

Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı ile Bir Araya Geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu çerçevesinde New York’ta bir araya geldiği liderlerle bölgedeki güncel meseleler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Görüşmenin ardından Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hakan Fidan'ın, Tatar ve Ertuğruloğlu ile olan görüşmesinin önemi vurgulandı. Bu buluşmanın, KKTC'nin uluslararası platformlardaki görünürlüğü açısından kaydedilmesi gereken bir adım olduğu ifade edildi.