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Bakan Fidan: Soykırıma Dur Demek İçin Uluslararası Dayanışma Şart

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki soykırımın durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:09
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:09
Bakan Fidan: Soykırıma Dur Demek İçin Uluslararası Dayanışma Şart

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de yaşanan insanlık dramının sona ermesi için uluslararası toplumun üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Fidan, İsrail ve desteklerine karşı gerekli baskının oluşturulmasının elzem olduğuna dikkat çekti.

Uluslararası Adalet Divanı'na Başvuru

Bakan Fidan, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı (UAD)'nda, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahil olma dosyasını sunduğunu belirtti. Sosyal medya platformu X'te bu konuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"İşlediği suçların cezasız kalmasından cesaret alan İsrail, her geçen gün daha fazla masum Filistinliyi öldürüyor. (Gazze'deki) Soykırımı durdurmak için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı; İsrail ve destekçileri üzerinde gerekli baskıyı kurmalıdır. Türkiye, bu yolda elinden gelen her türlü gayreti gösterecektir."

Bakan Fidan'ın açıklamaları, uluslararası düzeyde bir dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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