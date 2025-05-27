Bakan Fidan: Türk-Rus İlişkilerinde Lider Diplomasisi Önem Taşıyor

Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'da Temaslarını Sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Türk-Rus ilişkilerinin gelişimine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Lider Diplomasisi ile Hızlı Adımlar Atılıyor

Fidan, “Lider diplomasisi üzerinden Türk-Rus ilişkilerinde köklü adımları daha hızlı şekilde atabiliyoruz. Hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli küresel sınamalardan geçmiş, mücadeleci iki lider.” ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Moskova'da gerçekleştirdiği çeşitli görüşmelerin ardından Rusya Devlet Başkanı tarafından kabul edildiğini ve Erdoğan'ın selamlarını ilettiğini belirtti. Ayrıca, Moskova'daki temaslarının Türk-Rus ilişkilerinin çok boyutlu derinlemesine ele alınmasına olanak sağladığını vurguladı.

İki Ülke Arasındaki İlişkilerin Önemi

Fidan, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin bölge istikrarı açısından her zamankinden daha kritik hâle geldiğini aktararak, “Gündemimizde yer alan tüm konuları her seviyede doğrudan ve samimiyetle ele alabiliyoruz. Bu iletişim ilişkilerimizi sağlıklı ve sonuç odaklı yürütmemizi sağlıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Ticaret Alanındaki İş Birliği

Rusya’dan doğal gaz tedarikinin sürdürülmesi ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin faaliyete geçirilmesi için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Fidan, iki ülke arasındaki bağların jeopolitik krizlere rağmen derinleştirilmesi temennisinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Barış Çabaları

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gündemlerinde önemli bir yer tuttuğunu belirterek, entelektüel müzakerelerin pozitif sonuçlarla devam etmesini ümit ettiklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye bu süreçte her türlü desteği vermeye her daim hazırdır.” şeklindeki ifadesine de dikkat çekti.

Karadeniz'de Seyrüsefer Emniyeti

Fidan, Karadeniz’de seyrüsefer emniyetine verdikleri önem üzerinde durarak, bu konuda Rusya ile iletişimde kalacaklarını kaydetti. Ayrıca, Afrika’da istikrar ve barış konularında da görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Güney Kafkasya'daki Barış Süreci Destekleniyor

Fidan, Türkiye ile Rusya'nın ortak coğrafyası olan Güney Kafkasya'daki barış sürecini desteklediklerini ve bu süreçte Azerbaycan liderliğinin attığı adımları yürekten desteklediklerini aktardı.

Fidan, Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmanın, bölge ve dünya barışı için bir görev olduğunun bilincinde olduklarını ifade ederek Türkiye’nin ara buluculuk rolünün devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (fotoğrafta) ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (fotoğrafta) ile görüştü. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.