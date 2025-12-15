DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,18 -0,03%
ALTIN
5.960,34 -1,06%
BITCOIN
3.835.316,04 -1,31%

Bakan Fidan: Türkiye’nin Özgün Sözü ve 'Türkiye Yüzyılı' Vizyonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 16. Büyükelçiler Konferansı’nda Türkiye’nin dış politika vizyonunu, Suriye, Filistin ve 2026 NATO Zirvesi hazırlıklarını anlattı.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 13:07
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 13:07
Bakan Fidan: Türkiye’nin Özgün Sözü ve 'Türkiye Yüzyılı' Vizyonu

Bakan Fidan: Türkiye’nin Özgün Sözü ve "Türkiye Yüzyılı" Vizyonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı tarafından "Barış, İstikrar ve Refah Üreten Dış Politika" temasıyla düzenlenen 16’ncı Büyükelçiler Konferansı’nın açılış konuşmasını yaptı. Fidan, konuşmasında Türkiye’nin krizler karşısında edilgen bir izleyici olmadığını, stratejik hamlelerle süreçleri şekillendiren bir aktör olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin dış politika vizyonu

Fidan, Türk dış politikasının esasının bağımsız, milli ve Türkiye eksenli bir vizyon olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği "Türkiye Yüzyılı" hedefiyle güvenlik ve refah üreten bir bölgesel aktör inşa ettiklerini söyledi. Fidan, sözleriyle bu vizyonu özetledi: "Türkiye’nin her daim söyleyecek özgün bir sözü, masaya koyacak kendi doktrini olacaktır".

Günümüzün jeopolitik ve ekonomik dinamiklerinde ticaret, finans, enerji, teknoloji ve göç gibi alanların hibrit unsurlara dönüştüğünü hatırlatan Fidan, "Günümüzün diplomat profili, muhtelif alanlarda stratejik hakimiyet gerektirmektedir... uzun erimli ve vizyoner bir bakış açısıyla dünyayı okuma pratiği geliştirmek zorundayız" dedi.

Suriye: 15 yıllık zorlu sınav

Esad rejimi ve Suriye sürecine ilişkin değerlendirmesinde Fidan, "Geriye dönüp baktığımızda, son 15 yılda Suriye sahasında tarihin en zorlu sınavlarından birini verdik. Bunun siyasi ve ekonomik maliyetini ödedik; ancak insanlık onurundan taviz vermedik" ifadelerini kullandı. Fidan, yalnız bırakıldıkları dönemler olduğuna dikkat çekti ve 8 Aralık 2024’ü "Suriye halkı için yeni bir umut sayfasının açıldığı bir milat" olarak nitelendirdi. Türkiye’nin, dış müdahalelerden arınmış, istikrarlı bir Suriye hedefiyle dost ve kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Filistin ve Gazze

Fidan, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan olayların küresel vicdanda bir uyanışa yol açtığını belirterek, "Gazze’de İsrail’in işlediği soykırım karşısında, küresel vicdanın sesi olduk" dedi. Filistin meselesinde Türkiye’nin ilkeli tutumunun ateşkesin sağlanmasında etkili olduğunu ifade eden Fidan, "Artık Batı başkentlerinde dahi iki devletli çözüm kabul görüyorsa, bunda Türk diplomasisinin ısrarlı ve ilkeli duruşunun payı büyüktür" değerlendirmesinde bulundu ve kalıcı barış için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve İstanbul'un rolü

Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılına dair konuşan Fidan, ilkelerinin "savaşın kazananı, adil bir barışın ise kaybedeni olmaz" olduğunu belirtti. Fidan, "İstanbul, halen tarafların teknik düzeyde bir araya gelebildiği ve barışın parametrelerini tartışabildiği yegâne platform olma özelliğini korumaktadır" diye konuştu.

NATO Zirvesi, bölgesel liderlik ve uluslararası roller

Fidan, Türkiye’nin bölgesel ve küresel platformlardaki etkinliğini anlattı; Türk Devletleri Teşkilatı Dönem Başkanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığı ve Birleşmiş Milletler’deki tavrın altını çizdi. AGİT bağlamında ve arabuluculuk faaliyetlerinde Türkiye’nin üstlendiği roller ile Feridun Sinirlioğlu’nun AGİT Genel Sekreterliği seçilmesinin Türk diplomasisinin uluslararası itibarı olduğunu vurguladı.

2026 yılında Türkiye’nin evsahipliği yapacağı NATO Zirvesi’ne de değinen Fidan, "Ankara’da düzenlenecek Zirve, Soğuk Savaş sonrasındaki en büyük dönüşümlerden birini yaşayan İttifakımızın birliği ve dayanışması bakımından tarihî bir buluşma olacaktır" diyerek hazırlıkların titizlikle sürdüğünü aktardı.

Bakan Fidan: "Türkiye’nin her daim söyleyecek özgün bir sözü, masaya koyacak kendi doktrini...

Bakan Fidan: "Türkiye’nin her daim söyleyecek özgün bir sözü, masaya koyacak kendi doktrini olacaktır"

İLGİLİ HABERLER

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize Güneysu'da Veresiye Tartışması Bakkalı Ateşe Sürdü
2
Arguvan'a 114.6 Milyon TL'lik Altyapı Yatırımı Tamamlandı
3
Battalgazi Belediyesi Pınarbaşı Göleti'nde Detaylı Temizlik Çalışması
4
Elazığ'da 3 Köyün İçme Suyu Boru Hatları Tamamlandı
5
Ağrı'da Tırda 2 bin 500 adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi — Şüpheli Tutuklandı
6
Osmaniye Kayalı'daki Trafik Kazası: 3 Kişi Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İstanbul-Samsun Otobüsünde 65 Yaşındaki Yolcu Hayatını Kaybetti

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri