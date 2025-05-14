Bakan Fidan, Ukrayna-Rusya Ateşkesini Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna-Rusya Ateşkesini Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin arabuluculuk rolünü üstlenerek Ukrayna'da barış sağlama çabalarını sürdürdüğünü bir kez daha vurguladı. Antalya'da yapılan bu önemli görüşmede, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile bir araya gelen Fidan, taraflar arasında kalıcı bir barış tesis edilmesi için yürütülen çabaları değerlendirdi.

Görüşme, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirildi. Fidan, Türkiye'nin barışa ulaşılması için arabuluculuk ve müzakerelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını yineledi. İki bakan, Ukrayna ve Rusya arasında bir ateşkes sağlanmasının önemine dikkat çekerek, bu sürecin hayata geçirilmesi için gereken adımlar üzerinde durdu.

Bakan Fidan'ın ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye'ye planlanan ziyareti için hazırlıkların da ele alındığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Antalya'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha ile Antalya'da bir araya geldi.