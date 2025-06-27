Bakan Fidan: Ulaşım Stratejik Önem Kazandı

Dışişleri Bakanı Fidan, "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda Vurgu Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda yaptığı konuşmada, son haftalarda yaşanan gelişmelerin ulaşımın stratejik önemini daha da artırdığını belirtti. Fidan, mevcut jeopolitik ortamın enerji, ulaşım ve dijitalleşmeyi dış politikanın ön saflarına taşıdığını ifade etti.

Ulaşımın Artan Stratejik Önemi

Bakan Fidan, ulaşım ve bağlantının artık dış politikanın odak noktası haline geldiğini vurgulayarak, "Artık sadece ticaret, iş ve kalkınma meselesi değil, aynı zamanda dış politikanın bir numaralı konusu haline gelmiştir," dedi.

Gelişmelere değinen Fidan, "Son iki haftadır hepimizin tanık olduğu son gelişmeler, ulaşım ve ilgili konuların stratejik önemini daha da vurgulamıştır. Eğer birlikte çalışmazsak, istikrarsızlıklar uzun vadeli küresel ulaşım yatırımları ve enerji güvenliği üzerinde olumsuz etkiler yaratma riski taşımaktadır," şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Stratejik Rolü

Fidan, Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğunu vurgulayarak, coğrafi konumunun, ticaret ve sanayi kapasitesinin, barış ve güvenliğe olan katkılarının Türkiye'yi zorunlu bir ortak haline getirdiğini kaydetti. Ayrıca, Türkiye'nin Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişim noktasında olduğunu belirtti.

Büyük Yatırımlar ve Projeler

Bakan Fidan, son 20 yılda gerçekleştirilen büyük yatırımlar sayesinde geniş bir bölgede bağlantının güçlendirildiğini söyleyerek, "Altyapı projelerine 200 milyar dolara yakın yatırım yaptık. Bu nedenle, Türkiye ile dünyadaki ortakları arasında köprüler kuran projeleri destekliyoruz," ifadelerini kullanarak, Trans Hazar Uluslararası Ulaşım Güzergahı'nın önemine dikkat çekti.

Kalkınma Yolu Projesi

Fidan, Kalkınma Yolu Projesi'nin Irak'taki Fav Limanı'ndan başlayarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşım sağladığını belirtti. Bu projenin büyük ortak yatırımları ve iş fırsatlarını artırarak refaha katkıda bulunacağına inandığını söyledi.

Diplomatik Çabalar ve Bağlantısallık

Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgedeki barış ve güvenliği sağlamada önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Aynı zamanda, Türkiye'nin yeni ortaklıklar geliştirerek uluslararası ulaşımdaki işbirliklerini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Gelecek Öngörüleri

Son olarak, Ukrayna-Rusya savaşının ulaşım alanındaki olumsuz etkilerine dikkat çeken Fidan, savaşların ticaret güzergahlarını sekteye uğrattığını ve bu nedenle arabuluculuk çalışmalarının öneminin arttığını ifade etti. Fidan, "Savaşların sona ermesi gerekmekte ve Gazze halkının temel insani ihtiyaçlara ulaşması sağlanmalıdır," dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’ kapsamında gerçekleştirilen “Parçalanmış Bir Dünyada Küresel Bağlantısallığın Geleceği” paneline katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’ kapsamında gerçekleştirilen “Parçalanmış Bir Dünyada Küresel Bağlantısallığın Geleceği” paneline katıldı.