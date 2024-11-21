Bakan Fidan: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Tutuklama Kararı Umut Verici

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu karar, bölgede süregelen çatışmalar ve bu çatışmaların doğurmuş olduğu hak ihlalleri bağlamında da önemli bir dönemeç teşkil ediyor.

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