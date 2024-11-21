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Bakan Fidan: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Tutuklama Kararı Umut Verici

Dışişleri Bakanı Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 19:57
Bakan Fidan: Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Tutuklama Kararı Umut Verici

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında açıkladığı tutuklama emrini önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Bakan Fidan, "Bu karar, uluslararası adaletin sağlanması açısından umut vericidir"

Fidan, bu tutuklama kararının uluslararası hukuk çerçevesinde dikkate alınması gereken bir durum olduğunu belirtti. Fidan, açıklamalarında, "Adaletin gecikmesi, adaletin olmadığı anlamına gelmez. Bu tür adımlar, uluslararası toplumda adalet arayışının canlı tutulmasına katkıda bulunuyor"

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği bu karar, bölgede süregelen çatışmalar ve bu çatışmaların doğurmuş olduğu hak ihlalleri bağlamında da önemli bir dönemeç teşkil ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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