Bakan Göktaş, 113 Yaşındaki Güllü Nineyi Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Güllü Nine'yi Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 113 yaşındaki Güllü Doğan ile Gümüşhane'de evinde bir araya geldi. Göktaş, 12 çocuğu ve 30 torunu olan Güllü Nine ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Göktaş'ın Güllü Doğan'a gerçekleştirdiği ziyarette, Doğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için duyduğu sevgiyi dile getirerek, "Allah onu başımızdan eksik etmesin. O bizim babamızdır. Dua ediyorum," ifadelerini kullandı. Ziyaret sonrası, Göktaş, Erdoğan'la görüşemediğini ama selamını ileteceğini açıkladı.

113 yaşındaki Güllü Doğan, sağlığıyla ilgili olarak, "İyiyim, hastalık bilmem. Trabzon'da kaç doktora gittim, 'Güllü nene sen bizden sağlamsın' dediler," şeklinde konuştu. Bakan Göktaş, Doğan'a yeni yuva kuracak gençlere yönelik tavsiyelerini de sordu. Güllü Nine, "Allah mutluluk versin, tatlılık, gönül hoşluğu versin," diyerek eski zor günleri ve günümüzü kıyasladı.

Doğan, ayrıca üzerinde taşıdığı Çanakkale gazisi eşinin madalyası ve kendisine hediye ettiği yüzüğünü de Bakan Göktaş'a gösterdi. Ziyaretin sonunda, Bakan Göktaş, Güllü Doğan, ailesiyle birlikte bir fotoğraf çektirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Gümüşhane'de yaşayan 113 yaşındaki Güllü Doğan (sağda) ile evinde bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş (solda), Gümüşhane'de yaşayan 113 yaşındaki Güllü Doğan (sağda) ile evinde bir araya geldi.