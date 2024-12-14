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Bakan Göktaş: 12 Yıl Aradan Sonra Şam Büyükelçiliği Yeniden Açıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Şam Büyükelçiliği'nin yeniden açılışını duyurarak, Türkiye'nin bölgedeki kararlılığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 22:05
Bakan Göktaş: 12 Yıl Aradan Sonra Şam Büyükelçiliği Yeniden Açıldı

Bakan Göktaş'tan Şam Büyükelçiliğinin Yeniden Açılması Üzerine Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 12 yıl aradan sonra Şam'da Türkiye Büyükelçiliği'nin yeniden açılması ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dalgalandığı her yere barış, huzur ve kardeşlik götüren bu şanlı bayrak, 12 yıl aradan sonra yeniden açılan Şam Büyükelçiliğimizin bölgedeki misyonunu... Türkiye'nin bu coğrafyada barış ile istikrarı sağlama konusundaki kararlılığını en güçlü şekilde temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Yıllar sonra Türk bayrağının Şam'da yeniden dalgalandığını belirten Göktaş, bu tarihi olayda emeği geçenlere, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, minnetle selam gönderdi.

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