Bakan Göktaş: 2024'te 1329 Genç Kamu Kurumlarına Yerleştirilecek

Bakan Göktaş, Devlet Korumasındaki Gençlerden Umut Verici Açıklamalar Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, devlet korumasında yetişen 1329 gencin 2024 yılında kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıkladı. Bu atama ile birlikte, bugüne kadar kamuda istihdam edilen genç sayısı 63 bin 536'ya ulaşacak.

Koruma Altındaki Gençler için Önemli Bir Tören

Göktaş, bakanlıkta düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"nde konuştu. Balıkesir Karesi'de meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek gençlerin geleceğine dair umut dolu sözler sarf etti.

Bugünkü atama ile birlikte, devlet korumasındaki 718 gencin kamu kurumlarına yerleştirileceği bilgisini paylaşan Göktaş, bu atamanın 2024 yılının üçüncü dönem yerleştirmesi olduğunu belirtti. "Devletimizin şefkat eli çocuklarımızın her zaman yanındadır" diyen Göktaş, bu törenin 'Hiçbir evladımız yalnız değildir' ilkesinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Çocukların Geleceğine Yatırım

Bakan Göktaş, kurumlarda yetişen gençlerin kendi geleceklerini inşa etmelerine destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Aynı zamanda, Türkiye'nin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu belirttiği bu süreçte başarılı bireyler yetiştirmek adına geniş kapsamlı projelerin hayata geçirildiğini aktardı.

Türkiye genelindeki 1366 çocuk evi ve evleri sitelerinde 14 bin 561 çocuğa hizmet verdiklerini bildiren Göktaş, Gönül Elçileri Projesi ile birlikte koruyucu ailelerin yanında hayatlarına devam eden 10 bin 374 çocuğun bulunduğunu ifade etti.

Çocukların Başarı Hikayeleri

Bu yıl üniversiteye yerleşen 421 çocuğu bildiren Göktaş, çocukların eğitim, müzik, sanat ve spor alanlarındaki başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti. Ayrıca, özel sektör istihdam teşvikleri ile birlikte 13 bin 906 özel sektör istihdam teşviki sağlandığını açıkladı.

Gelecek İçin Umut Mesajı

Salonda bulunan gençlere hitaben "Bugün hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz" diyen Göktaş, bu sürecin sadece kendilerine değil, ilham alacak binlerce çocuğa da umut olacağını dile getirdi. "Attığınız bu adım, sadece bir başlangıçtır" diyen Göktaş, gençlerin her zaman arkasında destekleyen bir millet olduğunu unutmamalarını istedi.

Program sonunda, devlet korumasında yetişen başarılı bireyler Yunus Topal ve Cansel Özkan da söz alarak deneyimlerini paylaştılar. Tören, gençlerin duygu dolu anları ve Bakan Göktaş'ın onlarla sohbetiyle sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katılarak, konuşma yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlıkta düzenlenen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni"ne katılarak, konuşma yaptı