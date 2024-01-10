Bakan Göktaş: Aile Destek Programı için 4 Milyar TL hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara aktarılacağını açıkladı. Göktaş, bu ay ihtiyaç sahibi ailelere toplam 4 milyar lira destek sağlayacaklarını bildirdi.

Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'yla bugüne dek hanelere 64,3 milyar lira destek verdiklerini açıkladı. Göktaş, düzenli sosyal yardım alan hanelerle birlikte, herhangi bir dezavantajı bulunmayan ancak gelir kriterine göre ihtiyaç sahibi olan haneleri de Türkiye Aile Destek Programı'na kattıklarını söyledi.

Göktaş, sosyal yardım programlarını gelişen ve değişen hayat koşullarına göre etkinleştirdiklerini belirtti. Göktaş, "Sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" dedi.

AİLE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA 4 MİLYAR LİRA ÖDEME YAPILACAK

Bakan Göktaş Türkiye Aile Destek Programı kapsamında düzenli olarak her ay destek sağlandığını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yapacağız."

AİLE DESTEK PROGRAM BAŞVURU SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü aile destek programı kapsamında her ay vatandaşlara ödeme yapılıyor. Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına geçip geçmediğini 'e-Devlet Kapısı' üzerinden rahatlıkla kontrol edebiliyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara aktarılacağını açıkladı. Göktaş, bu ay ihtiyaç sahibi ailelere toplam 4 milyar lira destek sağlayacaklarını bildirdi.

Türkiye Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin 12 aylık süre ile aylık periyotta desteklenmesini içeren bir yardım programı. Programın başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılabiliyor. Program kapsamında hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıklarına göre belirleniyor.